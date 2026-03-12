Die Lifestyle-Tech-Marke aulumu wurde mit zwei 2026 iF Design Awards ausgezeichnet einer der weltweit angesehensten Design-Auszeichnungen. Sowohl der aulumu Geometric Case für AirPods Pro als auch das aulumu Mag Buckle Ultra-Thin Strap erregten die Aufmerksamkeit der Juroren, da sie die Fähigkeit der Marke hervorhoben, mutige Ästhetik mit funktionalem Engineering zu verschmelzen.

Eine Auswahl an intelligenten Wearables und Audiozubehör von aulumu

Der im Jahr 1954 ins Leben gerufene iF Design Award findet als Maßstab für exzellentes Design internationale Anerkennung. Die Beiträge werden von einem unabhängigen Gremium nach Kriterien, wie Innovation, Funktionalität und Nachhaltigkeit bewertet.

Der aulumu Geometric Case für AirPods Pro verwandelt ein einfaches Ohrhörer-Accessoire in ein skulpturales Statement. Inspiriert von einer diamantgeschliffenen Architektur, verleihen ihm seine polyedrischen Oberflächen unter Beibehaltung der Alltagstauglichkeit ein futuristisches Aussehen. Eine patentierte nahtlose Metallverriegelung verhindert, dass sich der Deckel versehentlich öffnet, und schützt die Ohrhörer bei der täglichen Nutzung. Die mehrschichtige Schutzkonstruktion verfügt über einen hochelastischen internen Puffer und einen Vier-Ecken-Hohlkammer-Aufprallschutz, um die Fallfestigkeit zu verbessern. Ein recyceltes Lanyard und verfeinerte Materialien verdeutlichen das Bekenntnis des Unternehmens zu Nachhaltigkeit und Handwerkskunst.

Das Mag Buckle Ultra-Thin Strap verbindet ein minimalistisches Design mit einem einfach zu bedienenden Verschluss. Das ultra-schlanke Band vermittelt ein leichtes, angenehmes Tragegefühl. Eine magnetische Schnellverschlussschnalle ermöglicht Benutzern, die ideale Passform einmalig einzustellen und anschließend das Armband mit einem einfachen Klick anzubringen oder abzunehmen. Zusätzlich sorgt eine auf einem Klettverschluss basierende Sekundärbefestigung bei alltäglichen Aktivitäten für Stabilität. Das Armband verkörpert die Vision von aulumu, futuristisches Design mit praktischer Nutzbarkeit zu verbinden.

"Diese beiden iF Design Awards spiegeln unseren unermüdlichen Fokus auf designorientierte Innovation wider", erklärte ein Sprecher von aulumu. "Unsere Produkte sind darauf ausgelegt, das moderne digitale Leben in verfeinerter Form mit intelligenter Funktionalität zu bereichern."

Über aulumu

Das im Jahr 2022 gegründete Unternehmen aulumu zieht Inspiration aus Cyberpunk-Ästhetik und antiker griechischer Philosophie, um eine Hochleistungsausrüstung zu kreieren. Die Marke hat Dutzende von digitalen Zubehörprodukten auf den Markt gebracht, hat sich mehrere Gebrauchsmuster und Patente gesichert und hat den 2025 Red Dot Design Award gewonnen. Die Produkte des Unternehmens werden mittlerweile von Hunderttausenden Nutzern in mehr als 20 Ländern eingesetzt, was die wachsende Präsenz des Unternehmens auf dem globalen Markt für Hochleistungs-Zubehör unterstreicht.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://aulumu.com/ oder folgen Sie aulumu auf Instagram unter @aulumu_official.

