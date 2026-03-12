Freitag: Konjunkturdaten aus den USA zum WochenausklangFreitag im Fokus der Märkte: Zum Wochenausklang richten Anleger ihren Blick auf eine Reihe wichtiger Konjunkturdaten aus den USA, darunter private Einkommen und Ausgaben sowie das Verbrauchervertrauen der Universität Michigan. Auch frische Industrie- und Inflationsdaten aus Europa liefern Hinweise auf die wirtschaftliche Dynamik. Die Daten könnten neue Impulse für Aktienmärkte, Zinsen und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de