Impact Investing ist mehr als ein Etikett. Gerade in den Private Markets wird Wirkung zunehmend zur strategischen Kategorie - für Family Offices ebenso wie für institutionelle Investoren. Markus Hill spricht für FINANZPLATZ-FRANKFURT-MAIN.DE mit Christians Hommens über die kritischen Erfolgsfaktoren in diesem Investmentsegment und über die Bedeutung des fachlichen Dialogs zwischen Experten. Impact Messung, Impact Infrastructure, Private Equity, Sustainibility & Investing, Private Debt - diese und andere Themen bilden die Grundlage für den Gedankenaustausch im März im Rahmen einer Fachkonferenz (SMART IMPACT INVESTING & PRIVATE MARKETS). Unterstrichen wird die Bedeutung des Ökosystems Frankfurt für Themen wie Investment, Entscheidung und Regulierung in diesen Bereichen.



Hill: Impact Investing gilt oft als "nice to have". Wo sehen Sie heute einen echten strukturellen Wandel - gerade in den Private Markets?

Christian Hommens, Smart Bridges GmbH & Markus Hill Finanzplatz Frankfurt

Hommens: Impact Investing entwickelt sich klar vom Zusatzthema zur strategischen Kernfrage. In den Private Markets erkennen Family Offices und institutionelle Investoren zunehmend, dass langfristige Rendite, Resilienz und Wirkung zusammengehören. Infrastruktur, Private Equity oder Private Credit ermöglichen es, Kapital gezielt einzusetzen - mit messbarem Impact und gleichzeitigem Wertschöpfungspotenzial. Wirkung wird damit zum Qualitätsmerkmal, nicht zum Kompromiss.

Hill: Wo scheitern Investoren in der Praxis - und warum lohnt sich der Austausch bei Smart Bridges?

Hommens: Schwer zu sagen, aber drei Punkte sehen wir immer wieder: fehlende Impact-Messbarkeit, unklare Governance-Strukturen und begrenzter Zugang zu überzeugendem Dealflow. Genau hier setzt unser Forum an. Wir bringen Investoren, Praktiker und Lösungsanbieter zusammen - nicht theoretisch, sondern praxisnah, interaktiv und auf Augenhöhe.

Hill: Welche Themen stehen konkret im Fokus der beiden Tage?

Hommens: Von Impact-Messung über soziale Wirkung bis hin zu Impact Infrastructure. Und natürlich werden Private Equity und Sustainable Portfolio Design genauer betrachtet - ergänzt durch Themen wie Private Credit, Infrastruktur, regulatorische Anforderungen und neue Strukturierungsmodelle. Immer mit Blick auf die Frage: Wie lässt sich Wirkung sinnvoll in Portfolios integrieren, ohne die Performance aus dem Blick zu verlieren?

Hill: Warum ist Frankfurt/Hessen der richtige Ort - und warum gerade jetzt?

Hommens: Frankfurt und Hessen vereinen Kapital, Entscheidungskompetenz und regulatorische Nähe. In einem Umfeld zunehmender Unsicherheit suchen Investoren nach Orientierung und langfristigen Lösungen. Die Verbindung von Impact Investing und Private Markets ist dafür hochrelevant - und unsere Region der ideale Ort für diesen Dialog.

Hill: Vielen Dank für das Gespräch. Ich freue mich auf den Fireside Chat am 17.2.2026 ("Family Offices & Stiftungen", Impact Investing) und auf die Gespräche vor Ort.

Information zur Veranstaltung: SMART IMPACT INVESTING EXCELLENCE FORUM

Information zur Veranstaltung: "PRIVATE MARKETS EXCELLENCE FORUM"



Dialog & Information:

FINANZPLATZ FRANKFURT AM MAIN auf LINKEDIN - KANAL

FINANZPLATZ FRANKFURT AM MAIN auf LINKEDIN - GRUPPE

FONDSBOUTIQUEN auf LINKEDIN - KANAL



FINANZPLATZ-FRANKFURT-MAIN.DE, DACHLI-Region & FONDSBOUTIQUEN.DE (2026) - Themen, Interessen, Dialog (Auswahl & "Snapshots")

25.2.2026, Frankfurt - "Finanzplatz Frankfurt am Main meets Wealthmanagement"

(Markus Hill - Moderation: Christian Neuhaus - FINVIA, Sven Karkossa - Capitell Vermögens-Management AG, Noel Zeh - Wunderland Capital)

26.2.2026, Frankfurt - "Forum für Digitale Vermögenswerte (FDV)"

Redaktion - Themenspecial "Finanzplatz Frankfurt am Main meets Wealthmanagement & Digital Assets"

(Interviews / Gastbeiträge, "Support" & MORE: info: markus-hill.com)

17.3.2026, Frankfurt - Private Markets Excellence Forum - "Private Markets, Family Offices & Stiftungen - Due Diligence & Ausblick 2026"

(Markus Hill - Fireside Chat: J. Paulo Dos Santos - Geschäftsführer, VIRATIO GmbH)

Interview mit Christian Hommens - SMART IMPACT INVESTING & PRIVATE MARKETS

Frühjahr 2026 : Investorenstudie "Präferenzen institutioneller Investoren bei Immobilien & Alternative Investments"

(Markus Hill - Moderation, Podcast: Sebastian Thürmer, "artis & x" - Beispiel 2025)

16.4.2026 - "köln let's talk" - Bettina Timmler - Immobilien & Dialog

(Medienpartnerschaft)

12.5.2026, Frankfurt: "Value Investing & Rohstoffe & MORE"

(Markus Hill - Moderation & Kurzintro "Fondsboutiquen & USA-Formel" - Alex J. Rauschenstein & Urs Marti, SIA FUNDS AG - FINANZPLATZ SCHWEIZ)

17.6.2026, Zürich: Insights - "Family Offices & Fondsboutiquen" - The Mountain Talks Summit - FUNDPLAT

(Vortrag - Markus Hill)

10.11.2026, Frankfurt: "Finanzplatz Frankfurt am Main meets Finanzplatz Liechtenstein"

(Markus Hill - Moderation - LAFV Liechtensteinischer Anlagefondsverband: Panel & Vorträge)

Input, Ideen & Anregungen zu den oben genannten Themen sind willkommen:

info@markus-hill.com / +49 (0) 163 4616 179



FINANZPLATZ FRANKFURT AM MAIN & FONDSBOUTIQUEN - Medienpartnerschaften, Programm, Moderation & MORE (PRIVATE MARKETS, DIGITAL ASSETS, WEALTH MANAGEMENT): INFRASTRUKTUR-INVESTMENTFORUM (22.1.2026, Fulda) "Willkommen auf der Plattform, die Brücken schlägt - zwischen Kapital und kommunaler Verantwortung, zwischen Ideen und Umsetzung. Das Infrastruktur-Investmentforum bringt Menschen zusammen, die den Wandel aktiv gestalten wollen: Investoren, Vertreter kommunaler (Energie-) Unternehmen und politische Entscheidungsträger.

Im Mittelpunkt steht der gemeinsame Dialog - offen, partnerschaftlich und lösungsorientiert. Denn nur im Zusammenspiel von Finanzkraft, kommunaler Erfahrung und politischer Gestaltung entsteht die Grundlage für eine nachhaltige und zukunftssichere Energieinfrastruktur.

Mit inspirierenden Begegnungen, neuen Perspektiven und Raum für Vernetzung bietet das Forum einen einzigartigen Rahmen, um den Austausch gezielt zu fördern und gemeinsam Wege in eine klimaneutrale Zukunft zu entwickeln."

https://www.infrastruktur-investmentforum.de/infrastruktur-investmentforum/ FORUM FÜR DIGITALE VERMÖGENSWERTE (26.2.20256, Frankfurt) "Das Forum für digitale Vermögenswerte (FDV) 2026 findet am 26. Februar 2026 zum zweiten Mal in Frankfurt statt und wird von Web3 Network und FINFOR organisiert. Dieses exklusive Event richtet sich an Berater vermögender Kunden, Investoren und Finanzexperten, die sich mit Bitcoin, Krypto-Assets und tokenisierten Vermögenswerten beschäftigen. Über 50 Experten und mehr als 200 Investoren diskutieren die neuesten Trends, regulatorische Rahmenbedingungen und Investitionsstrategien. Das Forum bietet eine einzigartige Gelegenheit für Networking und den Austausch über die Zukunft der digitalen Vermögensverwaltung.

Kostenfreie Teilnahme für Vermögensverwalter, Family Offices sowie Finanzberater (Berater vermögender Kunden und institutioneller Anleger)."

Event am Vorabend: FINANZPLATZ FRANKFURT MEETS WEALTH MANAGEMENT (25.2.2026)

Forum für Digitale Vermögenswerte 2026 (FDV) SMART IMPACT INVESTING EXCELLENCE FORUM (16.3. - 17.3.2025, Frankfurt) Auf dem Smart Impact Investing Excellence Forum diskutieren Experten aus Family Offices, institutionelle Anleger und Stiftungen Lösungen für die Herausforderungen einer sich immer verändernden Welt. Nachhaltigkeit und Verantwortung spielen dabei eine entscheidende Rolle.

Lernen Sie von Keynotes, Investment Insights und aktuellen Praxisberichten, wie Sie Ihr Vermögen nachhaltig sichern und aufbauen können. Entdecken Sie innovative Lösungen für eine zukunftsfähige und verantwortungsvolle Investmentstrategie. Nutzen Sie die Chance, sich mit anderen Experten auszutauschen und von ihren Erfahrungen zu profitieren.

https://www.smart-bridges.com/excellence-forum/smart-impact-investing/ueberblick PRIVATE MARKETS EXCELLENCE FORUM (16.3. - 17.3.2025, Frankfurt) Auf dem Private Markets Excellence Forum diskutieren Experten aus Family Offices, institutionellen Anlegern und Stiftungen. Private Markets und die verantwortungsvolle Allokation in die Anlageklassen Private Equity, Private Credit, Infrastruktur, Real Assets und Immobilien spielen eine wichtige Rolle.

Erfahren Sie in Keynotes, Investment Insights und aktuellen Praxisberichten, wie Sie Ihr Vermögen stabil und wachstumsorientiert sichern und aufbauen können.

https://www.smart-bridges.com/excellence-forum/private-markets-excellence-forum/ueberblick

EXKURS: Zusatzinformation zum Thema "Veranstaltungen" & Finanzplatz Frankfurt

FINANZPLATZ FRANKFURT meets PRIVATE MARKETS (Fulda & Frankfurt), Family Offices, Kommunen, Energiewende, INSTITUTIONELLE INVESTOREN, Private Equity, Due Diligence & Asset Management-Expertise & MORE --- LinkedIn-Gruppe Finanzplatz Frankfurt am Main:



1. Das Thema Energiewende lässt sich mit dem Bereich Family Offices, Venture Capital & Startup-Ökosystem Frankfurt inhaltlich verbinden, wenn man es nicht als reines Infrastruktur- oder ESG-Thema, sondern als Transformations- und Innovationsprozess betrachtet. Gerade die Diskussion an Schnittstellen lädt viele Akteure zum Dialog ein, nicht nur in Frankfurt. Idealerweise könnte sich im Laufe der Zeit eine Brücke schlagen lassen zwischen kommunalen Herausforderungen, Asset Managern und unternehmerischen Kapital. Dieses Segment findet sich derzeit im Aubau, wir freuen uns auf die Diskussion in Fulda am 22.1.2025.



Input, Ideen und Anregungen zun Panel "Die Finanzierung der Energiewende" & Due Diligence "Investmentansätze" sind willkommen. Wir freuen uns auf die Diskussion mit folgenden Panelisten: Holger Pfleger (FOM Invest), Michael Teigeler (Stadtwerke Heidelberg), Dr. Jörg Christen (Hochschule Mainz) Hans-Christian Fröhlich (Stadtrat Ingelheim).



Kontakt (Input):

(Information - Veranstaltung "Infrastruktur-Investmentforum" - Hans-Christian Fröhlich & Jürgen Scharfenorth - am 22.1.2026, Fulda - SIEHE KOMMENTARFELD).



INFORMATION / ANMELDUNG ZUR KONFERENZ "INFRASTRUKTUR-INVESTMENT-FORUM":

Panem Consulting - Ihre Geschäftsentwicklungspartner



"FINANZPLATZ FRANKFURT & HESSEN: Fondsboutiquen, kommunale Investitionen, Frankfurt, Impulse für einen neuen Dialog & FAMILY OFFICES und VENTURE CAPITAL, Forum für digitale Vermögenswerte - FDV (Markus Hill)

"Man hört nur die Fragen, auf die man vorbereitet ist" (Goethe). In Gesprächen mit Fondsboutiquen, institutionellen Investoren und Akteuren am Finanzplatz Frankfurt taucht zunehmend ein Thema auf, das bisher erstaunlich wenig Aufmerksamkeit erhält: Welche Rolle können spezialisierte Asset Manager bei der Finanzierung kommunaler Investitionen spielen? Die Ausgangslage ist bekannt: Kommunen müssen gleichzeitig Energiewende, Digitalisierung, Infrastrukturmodernisierung und soziale Projekte vorantreiben - oftmals unter engen Budgetvorgaben. Der Kapitalbedarf wächst, während traditionelle Finanzierungswege nicht immer ausreichen. Wer sollte vielleicht mit wem sprechen?" (LINK ZUM BEITRAG IM KOMMENTARFELD).



INFORMATION / ANMELDUNG ZUR KONFERENZ "DIGITALES FORUM FÜR VERMÖGENSWERTE" (26.2.2025) & "FINANZPLATZ FRANKFURT MEETS WEALTH MANAGEMENT" (25.2.2026):

Forum für Digitale Vermögenswerte 2026 (FDV)



2. SMART IMPACT INVESTING & PRIVATE MARKETS am 16.3. & 17.3.2026: Wir freuen uns über die Unterstützung bei Panel (MH, Private Equity & MORE" & Medien) bei dieser Fachveranstaltung. (Information zu dem Format von Christian Hommens - SIEHE KOMMENTARFELD)



INFORMATION / ANMELDUNG ZUR KONFERENZ "SMART IMPACT INVESTING":

Smart Impact Investing Excellence Forum | Smart Bridges GmbH



INFORMATION / ANMELDUNG ZUR KONFERENZ "PRIVATE MARKETS":

Private Markets Excellence Forum | Smart Bridges GmbH



3. LinkedIn Gruppe FINANZPLATZ FRANKFURT AM MAIN:

FINANZPLATZ FRANKFURT AM MAIN



Vielen Dank an die Teilnehmer & Sponsoren der Veranstaltungen, EIN FROHES NEUES JAHR!

Markus Hill



PS: Wir freuen uns auf das Wiedersehen mit Alex J. Rauchenstein / Strategic Investment Advisors Group (SIA) beim FONDS professionell KONGRESS, Mannheim, 28.1. - 29.1.2026 & auf den Gedankenaustausch (Fondsboutiquen & USA-Formel - Kurzintro durch Markus Hill) mit Fondsselektoren.



INFORMATION / ANMELDUNG ZUR KONFERENZ "FONDS PROFESSIONELL KONGRESS":

FONDS professionell KONGRESS 2026 - Mannheim



LINK ZUM ORIGINAL-BEITRAG AUF LINKEDIN:

Posten | Feed | LinkedIn



EXKURS: Finanzplätze, Fondsboutiquen, Family Office, Frankfurt & Kultur - wofür interessiert sich Markus Hill in 2026?



1. Finanzplatz Frankfurt, Fondsboutiquen, Kommerz, Kultur & MORE - wir bedanken durch diese interessante Zusammenfassung von dritter Seiter ("Snapshot") durch Birgit Hass, FINFLUENCER CIRCLE.



Warum sind uns die im "Snapshot" genannten Formate, Interviews und fachlichen Impulse immer so wertvoll?



Freude am Dialog, an Themen aus dem Bereich Kommerz & Kultur. Zudem unterstützen diese Aktivitäten auch die Kommunikation bei Spezialprojekten im Rahmen vom fachlichen Gedankenaustausch mit Investoren, Asset Management-Industrie, Presse und anderen Multiplikatoren. Mögliche Gebiete, welche sich über viele Jahre entwickelt haben: Fact-Finding-Mission, Due Diligence / Fondskonzepte / Research (Support - Studie "Alternative Investments, Immobilien & ESG" - Sebastian Thürmer, Frankfurt - die Vorbereitungen für 2026 laufen) / Markteintritt, Seed Money (Feedback & "Machbarkeit" inklusive Reality Check etc.), Financial Education. Kurzum: Diffusion von Wissen in einer Volkswirtschaft hilft vielen Marktteilnehmern, viele Investoren verfügen über exzellentes Knowhow und sind in der Regel stark an Vernetzung und fachlichem Gedankenaustausch interessiert. Das Profil von Birgit Hass war nicht vorher abgestimmt worden, unsere Interessen (MH Services-Team) wurden aber schon sehr gut "eingekreist".



Welche Themen sind von Interesse in 2026?



Private Markets, Family Offices & Stiftungen - Due Diligence von Fondskonzepten, Fondsboutiquen & Infrastrukturinvestments, Studie "Alternative Investments, Immobilien & ESG" (Sebastian Thürmer) DACH-Region & Asset Management, Asset Management & KI, Value Investing, Ökosystem "Finanzplätze" - Input, Ideen & Anregungen zu diesen Themenbereichen sind immer willkommen:

Input, Ideen & Anregungen zu diesen Themenbereichen sind immer willkommen:



LinkedIn-Kommentar von Birgit Hass:



"?? Im Focus: Markus Hill - Der Multiplikator, der Finanzplatz Frankfurt vernetzt und Investor Education vorantreibt



Heute richten wir den Blick auf einen Mann, der seit Jahren dort wirkt, wo Finanzmärkte, Menschen und Ideen zusammenkommen: Markus Hill.



Als Asset Management Consultant und Kopf hinter www.fondsboutiquen.de sowie www.finanzplatz-frankfurt-main.de ist er weit mehr als ein Beobachter der Branche. Er ist ein Connector - einer, der Themen findet, sortiert, zuspitzt und genau die Menschen zusammenbringt, die im Kapitalmarkt-Ökosystem miteinander sprechen sollten.



Seine Bühne: Frankfurt. Und Finanzplätze im allgemeinen.



Sein Stil: dialogorientiert, neugierig, meinungsstark - und immer mit Blick auf Praxis und Wirkung.



?? Finanzplatz Frankfurt - nicht als Kulisse, sondern als System

Markus Hill denkt "Finanzplatz" nicht als Schlagwort, sondern als Netzwerk aus Akteuren, Formaten und Kompetenzzentren: Banken, Versicherer, Asset Manager, Fondsboutiquen, Family Offices, Wissenschaft, Verbände, Politik, Aufsicht - und die vielen kleinen, oft unterschätzten Veranstaltungsformate, in denen echte "Diffusion von Wissen" passiert.



Genau dort setzt er an:

?? Wissen sichtbar machen

?? Kontroverse zulassen - ohne Lagerdenken

?? Austausch ermöglichen - mit Struktur



?? Fondsboutiquen, Family Offices & Asset Allocation - sein Spielfeld



Was Markus Hill auszeichnet: Er bewegt sich souverän in den Themen, die gerade für professionelle Anleger entscheidend sind - ohne Buzzword-Bingo, sondern mit Substanz.



Seine Themenwelt:

Investmentprozess & Manager Selection

Strategische und taktische Asset Allocation

Real Assets & Diversifikation

Alternative Investments, Renten & Risikomanagement

Family Offices, NextGen, Nachfolge & Governance

Stiftungen & Verantwortung im Portfoliomanagement

Behavioral Finance als Gegenmittel zu emotionalen Fehlentscheidungen



Und er macht daraus Formate: Panels, Diskussionsrunden, Interviews, Veranstaltungsreihen - oft mit dem Ziel, Investor Education nicht als Pflichtübung, sondern als echte Orientierungshilfe zu gestalten.



??? Moderator, Kurator, Möglichmacher

In Hills Beiträgen spürt man einen Kern: Neugier als Prinzip. Er zitiert Goethe, Einstein oder Howard Marks - nicht zur Zierde, sondern als Einladung zum Denken.



Sein Mehrwert liegt genau hier: Er übersetzt Komplexität in Gesprächsanlässe - und Gesprächsanlässe in Netzwerkeffekte.



?? Warum Markus Hill wichtig ist

Weil er zeigt, dass Finanzplatz-Arbeit nicht nur in Hochglanzformaten entsteht, sondern in kontinuierlichem Dialog.



Weil er Spezialisten sichtbar macht, die sonst unter dem Radar bleiben.



Weil er Bildung, Kapitalmarkt und Community verbindet - und damit Orientierung schafft in einem Umfeld, das für viele zunehmend unübersichtlich wird.



Markus Hill - eine Stimme, die Finanzmarkt-Themen nicht nur kommentiert, sondern vernetzt.



Schön, dass Du Teil unseres Finfluencer Circle-Ökosystems bist!"

(Zitat: LinkedIn - Birgit Hass, FINFLUENCER CIRLCE. 3.1.2026)



LINK ZUM ORIGINAL-BEITRAG "BIRGIT HASS, FINFLUENCER CIRCLE & Webseite FINFLUENCER CIRCLE



2. FONDSBOUTIQUEN.DE & FINANZPLATZ-FRANKFURT-MAIN.DE



a) Unabhängige Asset Manager (Fondsboutiquen) erfreuen sich einer großen Beliebtheit bei privaten und institutionellen Investoren. Unabhängig von der jeweiligen Asset-Klasse (Aktien, Renten, Immobilien etc.) und von der Produktverpackung (Publikumsfonds, Spezialfonds, AIF) punkten die stark unternehmerisch geprägten Asset Manager durch Unabhängigkeit (U), Spezialisierung (S) und Authentizität (A). Zumeist liegt keine Konzernbindung vor, man konzentriert sich auf eine beziehungsweise wenige Asset-Klassen, man hat Skin-in-the-Game: Authentizität bedeutet hier, dass viele dieser eigentümergeführten Häuser die Fonds (Private Label Fonds) mit eigenem Geld starten und dass die Unternehmer (Fondsinitiatoren) für Ihre Sache "brennen". Die unabhängige Seite www.fondsboutiquen.de diskutiert mit Freude die oben genannten Themenfelder und ist für Input, Ideen und Anregungen in diesem Marktsegment dankbar: www.fondsboutiquen.de / redaktion@fondsboutiquen.de & FONDSBOUTIQUEN-KANAL (LINKEDIN) & FONDSBOUTIQUEN-KANAL (YOUTUBE)



b) FRANKFURT AM MAIN bietet als Stadt immer wieder genügend Anlass zu Reibung und Politur. Einerseits wird vor dem Hintergrund von Themen wie Brexit, EZB-Politik und Finanzindustrie die Bedeutung des Wirtschaftsstandortes in den Vordergrund gestellt, andererseits wird der Stadt oft zu Unrecht eine mangelnde Attraktivität in den Bereichen wie Kultur und Lebensqualität unterstellt. Kontroverse Ansichten laden zum Dialog ein, so weit so gut. Unbestritten sind die Qualitäten Frankfurts als zentraler Standort und Multiplikator, wenn es um Themen wie Finanzkommunikation und Finanzindustrie-Events geht. Neben bekannten Formaten wie BVI Asset Management Konferenz, Institutional Money Congress oder Formaten wie Deutsches Eigenkapitalforum gibt es eine Vielzahl weniger bekannter, kleinerer Veranstaltungen. www.finanzplatz-frankfurt-main.de / redaktion@finanzplatz-frankfurt-main.de & FINANZPLATZ-FRANKFURT-AM-MAIN-KANAL (LINKEDIN)

