Zalando wächst durch Nutzung von KI

Aktienkurs legt deutlich zu.



Zalando hat mit aktuellen Geschäftszahlen für Aufmerksamkeit gesorgt: Für 2025 meldete der Online-Modehändler ein Umsatzplus von etwa 16,8% auf rund 12,3 Milliarden Euro. Der operative Gewinn stieg den Angaben zufolge um etwa 15,6% auf knapp 591 Millionen Euro, zudem erhöhte sich die Kundenzahl auf ca. 62 Millionen. Insgesamt lagen die Kennzahlen am oberen Ende der eigenen Prognose und damit leicht über den Markterwartungen. Im frühen Handel reagierte die Aktie mit einem Plus von rund 8,2%.



Als Treiber nennt das Unternehmen unter anderem den verstärkten Einsatz von Künstlicher Intelligenz. KI werde insbesondere in Marketingkampagnen genutzt: Die Vorbereitungszeit habe sich von etwa sechs Wochen auf wenige Tage verkürzt, gleichzeitig sei die Menge der produzierten Inhalte um rund

70 % gestiegen. Auch in der Logistik komme KI zum Einsatz, um die Arbeitsprozesse effizienter zu gestalten.



Darüber hinaus kündigte Zalando an, eigene Aktien im Wert von bis zu 300 Millionen Euro zurückkaufen zu wollen. Für 2026 stellt das Unternehmen zudem eine weitere Beschleunigung des Wachstums in Aussicht.



Wie sich die Prognosen in einem wechselhaften Konsumumfeld bewähren, bleibt den nächsten Quartalen vorbehalten.









Quelle: HSBC










