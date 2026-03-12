Der Online-Modehändler Zalando meldet für 2025 steigende Umsätze und deutlich höhere Gewinne. Besonders das Plattformgeschäft wächst stark. Für die E-Commerce-Branche zeigen die Zahlen vor allem eines: Händler werden zunehmend zu Infrastruktur-Anbietern und punkten mit KI-Lösungen. Der Onlinehandel und speziell die Modebranche durchlaufen derzeit reichlich schwierige Zeiten. Die Kaufzurückhaltung der Kund:innen war gerade im vergangenen Jahr überall ...Den vollständigen Artikel lesen ...
