BARCELONA, Spanien, 12. März 2026 /PRNewswire/ -- Auf dem 5G Futures Summit, der von der GSMA während des MWC Barcelona 2026 veranstaltet wurde, veröffentlichte die GSMA das Whitepaper Gigauplink, Deterministic Latency, and Network Evolution for the Mobile AI Era. Das Whitepaper skizziert die Entwicklungs- und Evolutionstrends, Anwendungsszenarien und Geschäftsmodelle für native Sprachdienste der Betreiber in der Ära der mobilen KI. Darüber hinaus werden Spezifikationen für die Bewertung von KI-Anruferlebnissen erläutert, die Betreibern dabei helfen, sprachzentrierte Netze aufzubauen und das Nutzererlebnis bei Sprachdiensten deutlich zu verbessern. Das Whitepaper weist darauf hin, dass die mobile Kommunikation aufgrund der Synergie zwischen 5G-A und KI in das Zeitalter der mobilen KI eingetreten ist. Die Betreiber wandeln native Sprachdienste von herkömmlichen Sprachanrufen in KI-Sprachanrufe um. Durch die Integration von KI-Algorithmen und Rechenleistung in das native IMS-Sprachnetz entwickeln sich herkömmliche Sprachanrufe zu erweiterten Diensten und innovativen Anwendungen. Diese Entwicklung wird den Nutzern stabile, hochauflösende, visuelle, intelligente und effiziente Anruferlebnisse der nächsten Generation bieten. Neu aufkommende KI-Anrufdienste, wie z. B. immersive und interaktive KI-Anrufe, stellen neue Anforderungen an die Netzkonnektivität und KI-Funktionen. Dem Whitepaper zufolge ist die KI-basierte Geräuschunterdrückung eine typische Anwendung von KI für immersive Anrufe. Durch den Einsatz von KI-Algorithmen zur Unterdrückung von Umgebungsgeräuschen in verschiedenen Szenarien können Betreiber klarere native Anrufe liefern und den Nutzern ein intensiveres Erlebnis bieten. Die KI-basierten Algorithmen zur Geräuschreduzierung können in verschiedenen Szenarien eingesetzt werden, z. B. in Büros (Geräuschpegel > 40 dB), auf Straßen (Geräuschpegel > 60 dB) und auf Baustellen (Geräuschpegel > 80 dB), damit die Nutzer hochwertige Sprachdienste genießen können, ohne auf Endgeräte angewiesen zu sein. KI-gestützte Echtzeitübersetzung ist eine typische Anwendung für interaktive KI-Anrufe. Dank des Ausbaus der Sprachnetzkapazitäten werden die langjährigen Sprachbarrieren beseitigt. AI Calling kann bei Videogesprächen eine genaue Sprachtranskription oder -übersetzung in Echtzeit liefern, was Geschäftsleuten, die an internationalen Online-Konferenzen teilnehmen, Touristen, die ins Ausland reisen, und Menschen mit Hörbehinderungen sehr hilft. Wie im Whitepaper hervorgehoben wird, können Betreiber KI-Funktionen in native Sprachdienste integrieren, um das Geschäftsmodell zu verbessern und dem täglichen Telefonieren neuen Schwung zu verleihen. Die Nutzer können nach Bezahlung ihres Abonnements während herkömmlicher Anrufe von KI-gesteuerten erweiterten Funktionen profitieren, was es den Betreibern ermöglicht, die eindimensionale Monetarisierung des Datenverkehrs in eine mehrdimensionale Monetarisierung der Erfahrung umzuwandeln. In KI-Rufszenarien stellt die Messung der Nutzererfahrung eine neue Herausforderung für die Betreiber dar. Das Whitepaper definiert systematisch die Spezifikationen des Erfahrungsbewertungsmodells von AI Calling. Zusätzlich zu den drei Erlebnisindikatoren (QoE, QoS und Abdeckung) herkömmlicher HD-Sprachdienste werden drei weitere Indikatoren - KI-immersive Erlebnisse, KI-interaktive Erlebnisse und QoI - zu den Spezifikationen des Modells zur Erlebnisbewertung von KI-Anrufen hinzugefügt. Immersive Anrufe können das Nutzererlebnis bei einfachen Sprachanrufen erheblich verbessern. So werden beispielsweise das MOS und das SNR deutlich erhöht. Interaktive Anrufe erfordern die Ausstattung des Netzes mit neuen Interaktionskanälen und -funktionen, einschließlich Datenkanälen (DC) und Videokanälen (VC), die ein verbessertes Erlebnis bieten, z. B. Bildschirmfreigabe, Echtzeitübersetzung und Interaktion mit Agenten. QoI ist ein Schlüsselindikator für die Messung der Intelligenz des Sprachnetzes. Die Messung umfasst hochwertige KI-Modelle, flexibles KI-Management, KI-basierte Netzwerk-/Nutzerstatuserkennung und Entscheidungsfindung sowie umfassende KI-Servicefunktionen. Diese können eine grundlegende Netzsicherheit für die Verbesserung der Sprachqualität bieten. Die ITU hat ein Arbeitsprojekt mit dem Namen P.AI-MOS initiiert, um die Nutzererfahrungen mit multimodalen KI-Anwendungen zu bewerten, während die Vorschläge für Standards für KI-Ruferfahrungen noch in der Forschung sind. Um die Entwicklung des Erfahrungsbewertungsmodells zu beschleunigen, rufen die GSMA und ihre Partner aus der Branche zu gemeinsamen Anstrengungen auf, um Regeln festzulegen, die die wichtigsten Qualitätsindikatoren (KQIs) von KI-Anwendungen den wichtigsten Leistungsindikatoren (KPIs) von Netzwerken zuordnen. Diese Bemühungen zielen darauf ab, die Formulierung von Standards für die Erfahrung mit mobilen KI-Diensten zu beschleunigen und den Fortschritt der KI-Branche stärker zu unterstützen. Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2932226/image1.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/mwc-2026-gsma-veroffentlicht-spezifikationen-fur-ki-anruferlebnisse-in-nativen-anwendungen-302712260.html



