Trotz eines dramatischen Gewinneinbruchs und schwacher Nachfrage in Nordamerika zeigt sich Daimler Truck optimistisch für 2026. Welche Maßnahmen das Unternehmen ergreift, um wieder zu wachsen, und warum die Aktie trotzdem an der Börse zulegt. Daimler Truck muss im Jahr 2025 einen dramatischen Gewinneinbruch von 34 Prozent hinnehmen und kämpft mit schwachem Absatz in Nordamerika. Dennoch sieht das Unternehmen Licht am Ende des Tunnels, setzt auf Sparmaßnahmen und plant, 2026 wieder zu wachsen. Die Aktie legt dennoch zu. Der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 ARIVA.de