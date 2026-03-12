London (www.fondscheck.de) - Im Februar investierten Anleger insgesamt 56,3 Milliarden US-Dollar in europäische ETFs; sowohl Aktien- als auch Anleihestrategien verzeichneten deutliche Zuflüsse, so David Hsu, Head of Index Equity und ETF Product Specialism bei Vanguard Europe.Mit einem Nettoneuvermögen von 45,9 Milliarden US-Dollar hätten Aktien-ETFs erneut vorn gelegen, während Anleihe-ETFs 9,8 Milliarden US-Dollar eingesammelt hätten. Der ETF-Markt habe damit nahtlos an den außergewöhnlich starken Jahresauftakt angeknüpft. Nachdem bereits der Januar mit 55,9 Mrd. US-Dollar einen Rekord gesetzt habe, sei dieser Wert im Februar trotz nur 28 Handelstagen nochmals übertroffen worden. Damit hätten sich die Zuflüsse in den ersten beiden Monaten des Jahres bereits auf 112,2 Mrd. US-Dollar summiert - ein Niveau, das 2025 erst im Mai erreicht worden sei. Unterstützt worden sei diese Entwicklung durch ein konstruktives Marktumfeld: Die meisten Aktien- und Anleiheindizes hätten im Februar zugelegt und damit günstige Voraussetzungen für eine anhaltend hohe ETF-Nachfrage geschaffen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...