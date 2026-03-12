München (ots) -Die zeitlose Geschichte von Erfolgsautorin Enid Blyton verzaubert als großes Familien-Abenteuer für die Kinoleinwand! DER WUNDERWELTENBAUM führt kleine wie große Zuschauer durch fantastische Welten. Mit einem großen Starensemble, darunter Andrew Garfield, Claire Foy, Nicola Coughlan und Rebecca Ferguson, geht es auf eine märchenhafte Reise.Als die Geschwister Beth (Delilah Bennett-Cardy), Fran (Billie Gadsdon) und Joe (Phoenix Laroche) wider ihren Willen mit ihren Eltern (Andrew Garfield, Claire Foy) aufs Land ziehen, beginnt für die Familie ein ganz besonderes Abenteuer. In dem nahegelegenen, geheimnisvollen Wald entdecken die Kinder einen magischen Baum: den bis in die Wolken reichenden Wunderweltenbaum, in dem außergewöhnliche Wesen wohnen. Schnell schließen sie Freundschaft mit den Baumbewohnern Fee Seidenhaar (Nicola Coughlan), Frau Wasch (Jessica Gunning) und Mondgesicht (Nonso Anozie), die sie in fantastische Welten entführen. Gemeinsam erleben sie märchenhafte Abenteuer - bis sie auf einer ihrer Reisen ausgerechnet in der düsteren Welt der gefürchteten Schuldirektorin Madame Klaps (Rebecca Ferguson) notlanden müssen. Auch zuhause läuft es mit dem neuen Familienbetrieb plötzlich nicht mehr ganz nach Plan...Wird ihnen die Flucht aus den Fängen von Madame Klaps gelingen und werden sie die Tomatenplantage ihrer Eltern retten? Können Seidenhaar und Mondgesicht die Geschwister davon überzeugen, dass Wunder möglich sind, wenn man nur fest daran glaubt?Basierend auf der erfolgreichen, gleichnamigen Kinderbuchreihe von Enid Blyton ("Fünf Freunde", "Hanni & Nanni") und nach einem Drehbuch von Simon Farnaby ("Paddington 2", "Wonka") inszeniert Regisseur Ben Gregor mit DER WUNDERWELTENBAUM das Familien-Fantasyabenteuer über die magischen Erlebnisse einer ganz besonderen Familie. In den Hauptrollen spielen ("The Amazing Spider-Man", "The Social Network"), Claire Foy ("The Crown", "Aufbruch zum Mond"), Nonso Anozie ("Artemis Fowl", "Cinderella"), Nicola Coughlan ("Bridgerton", "Barbie"), Jessica Gunning ("The Outlaws"), Jennifer Saunders ("Absolutely Fabulous") und Rebecca Ferguson ("Dune").Pressekontakt:Print/Radio/TVKerstin Böck, Julius Trautmann & Viviana WagnerTel: 089 20 20 82 60E-Mail: info@just-publicity.comOnline-PR:Kassandra JardnerTel: 030 28 44 50 90E-Mail: pr@pure-one.comOriginal-Content von: LEONINE Studios, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/136327/6234405