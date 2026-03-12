EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Bayerische Landesbank
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Bayerische Landesbank bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 29.04.2026
Ort: https://www.bayernlb.de/internet/de/blb/resp/meta_7/ueber_uns_1/investor_relations_5/veroeffentlichungen_3/finanzberichte/finanzberichte_1.jsp
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 29.04.2026
Ort: https://www.bayernlb.de/internet/de/blb/resp/meta_7/ueber_uns_1/investor_relations_5/veroeffentlichungen_3/finanzberichte/finanzberichte_1.jsp
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 29.04.2026
Ort: https://www.bayernlb.com/internet/en/blb/resp/meta_6/about_us/investor_relations_7/veroeffentlichungen_1/finanzberichte_1/financial_reports.jsp
