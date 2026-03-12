Volkswagen bringt wichtige Facelifts seiner bestehenden MEB-Modelle heraus. Jetzt rücken die Wolfsburger auch den ID.3-Nachfolger aus dem Schatten - allerdings nur ein bisschen. Er wird Mitte April mit neuem Namen und neuen Features Weltpremiere feiern. Zur Antriebstechnik hält sich der Konzern weiter bedeckt. Die Ausgestaltung der anstehenden Änderungen beim ID.3 und weiteren VW-Modellen manifestieren sich langsam: Der ID.3 wird nach seinem Facelift ...Den vollständigen Artikel lesen ...
