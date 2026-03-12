© Foto: Jakub Porzycki - NurPhotoDer Kryptomarkt sucht nach neuen Impulsen. Eine milliardenschwere Aktienrückkauf von Ripple könnte für XRP zum entscheidenden Katalysator werden.Ripple, das Unternehmen hinter XRP, hat einen Aktienrückkaufplan im Umfang von bis zu 750 Millionen US-Dollar angekündigt. Bislang sind jedoch keine Details zum Zeitplan oder zur konkreten Umsetzung des Programms veröffentlicht worden. Der Kurs von XRP zeigt sich am Donnerstagnachmittag leicht fester und notierte zuletzt 0,77 Prozent höher bei 1,38 US-Dollar. In einem Marktumfeld, das in den vergangenen Wochen überwiegend seitwärts tendierte, könnte der Aktienrückkauf als möglicher neuer Kurstreiber für XRP wirken. Ripple peilt Bewertung von 50 …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE