Der ETF bietet Zugang zu 100 dividendenstarken Werten. Teure US-Techwerte finden sich im Portfolio nicht. Unter anderem dabei sind Roche und Novartis sowie die Allianz. "Dividenden-Aristokraten" finden sich im VanEck Morningstar Developed Markets Large Dividend Leaders ETF. Der im Mai 2016 aufgelegte Exchange Traded Fund bildet die Wertentwicklung des Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index physisch ab. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
