Frankfurt/Main (ots) -Hortensien zählen zu den beliebtesten Ziersträuchern in Gärten und auf Balkonen. Mit ihrer üppigen Blütenfülle und langen Blütezeit begeistern sie Pflanzenfans Jahr für Jahr. Zum Start in die Gartensaison beginnt für sie eine entscheidende Phase. Ob im Beet oder im Kübel: Jetzt wird die Grundlage für kräftige Pflanzen und eine langanhaltende Blüte im Sommer geschaffen. Entscheidend sind der passende Standort, die richtige Bodenbeschaffenheit, eine ausgewogene Wasser- und Nährstoffversorgung sowie ein fachgerechter Schnitt.Sobald der Boden frostfrei ist, können Hortensien gepflanzt werden. Das Frühjahr bietet ideale Bedingungen, da die Sträucher bis zum Sommer ausreichend Zeit haben, gut einzuwurzeln.Hortensien bevorzugen einen halbschattigen Standort mit Morgen- oder Abendsonne. Pralle Mittagssonne erhöht den Wasserbedarf deutlich und kann die Pflanzen stressen. Der Boden sollte humos, nährstoffreich und möglichst leicht sauer sein, also unter einem pH-Wert von 7 liegen. Warum der pH-Wert so wichtig ist, erklärt Maik Baumbach vom Industrieverband Agrar e. V. (IVA): "Viele Hortensienarten zählen zu den Moorbeetpflanzen und entwickeln sich in saurem Substrat besonders gut."Welchen pH-Wert der eigene Boden aufweist, können Hobbygärtnerinnen und -gärtner mit einem handelsüblichen Bodentest aus dem Gartencenter selbst überprüfen. Ist der Wert zu hoch, lässt sich der Boden durch spezielle Hortensienerde gezielt verbessern.Auch die Blütenfarbe, der Hingucker bei vielen Hortensien, ist stark vom Säuregehalt des Bodens abhängig und sollte daher im Blick behalten werden. Blaue Hortensien benötigen für eine intensive Färbung einen Boden mit einem pH-Wert unter 4,5. Bei einem pH-Wert um 6,5 erscheinen die Blüten eher im Rosa- oder Rotspektrum.Für das Einpflanzen empfiehlt der IVA folgendes Vorgehen: Das Pflanzloch sollte etwa doppelt so groß wie der Wurzelballen sein. Vor dem Einsetzen wird der Ballen gründlich gewässert. Nach dem Einpflanzen wird kräftig angegossen. Eine Mulchschicht hilft anschließend, die Bodenfeuchtigkeit zu halten. Hortensien eignen sich übrigens auch für die Kultur im Kübel und sind deshalb auch häufig auf Balkonen und Terrassen zu finden. Wichtig ist ein ausreichend großes Gefäß mit Abflussloch, um Staunässe zu vermeiden. Eine Drainageschicht aus Blähton oder Kies verbessert den Wasserabzug zusätzlich. Kübelhortensien sollten an einem halbschattigen und windgeschützten Standort stehen.Rückschnitt im Frühjahr: Artgerecht vorgehenBei bereits vorhandenen Hortensien ist im zeitigen Frühjahr ein Rückschnitt vor dem Austrieb erforderlich, sobald keine starken Fröste mehr zu erwarten sind. Entscheidend für den passenden Schnitt ist das jeweilige Blühverhalten der Hortensie, wie der IVA herausstellt:- So blühen Bauernhortensien, Tellerhortensien, Eichenblatt- und Kletterhortensien am alten Holz. Bei ihnen erfolgt lediglich ein Erhaltungsschnitt. Dabei werden die trockenen Blütenstände knapp oberhalb des ersten intakten Knospenpaares entfernt. Zusätzlich werden abgestorbene, schwache oder erfrorene Triebe herausgenommen. Mit einem radikalen Rückschnitt würden die bereits angelegten Blütenknospen entfernt, was zur Folge hätte, dass die Pflanzen im Lauf des Jahres nicht zur Blüte kämen.- Rispenhortensien oder Schneeballhortensien blühen am neuen Holz. Hier ist ein kräftiger Grundschnitt sinnvoll. Die Triebe können auf wenige Knospenpaare eingekürzt werden. Das fördert einen starken Neuaustrieb und große Blütenstände. Zu zaghaftes Schneiden führt häufig zu schwächeren Blüten und instabilen Trieben.Maik Baumbach rät: "Wer unsicher ist, welche Hortensienart im eigenen Garten wächst oder wie stark geschnitten werden darf, sollte sich im Gartencenter oder Fachhandel beraten lassen. Eine kurze fachliche Einordnung verhindert typische Schnittfehler und sichert die Blüte im Sommer."Vermehrung: Rückschnitt für neue Pflanzen nutzenDer Frühjahrsschnitt bietet zugleich eine gute Gelegenheit, Hortensien zu vermehren. Aus gesunden, jungen Triebspitzen lassen sich sogenannte Stecklinge gewinnen. Dafür werden etwa 10 bis 15 Zentimeter lange Triebstücke geschnitten, die noch nicht vollständig verholzt sind. Die unteren Blätter werden entfernt, die oberen leicht gekürzt, um die Verdunstung zu reduzieren. Anschließend werden die Stecklinge in lockere, nährstoffarme Anzuchterde gesteckt und gleichmäßig feucht gehalten. An einem hellen, aber nicht sonnigen Standort bilden sich meist innerhalb weniger Wochen erste Wurzeln.Sobald die Stecklinge nach etwa vier bis acht Wochen gut bewurzelt sind, können die jungen Pflanzen in Hortensienerde oder eine andere leicht saure, nährstoffreichere Erde umgetopft werden. Auf diese Weise lassen sich viele Hortensienarten unkompliziert vermehren und zusätzliche Pflanzen für Garten oder Balkon gewinnen.Schützen und stützenAngesichts zunehmender Extremwetterlagen mit Starkregen und kräftigen Windböen empfiehlt der IVA gerade bei Sorten mit großen und schweren Blütenständen, rechtzeitig Staudenhalter oder dezente Pflanzenstützen einzusetzen. Sie verhindern das Abknicken einzelner Triebe, sorgen für eine stabile Wuchsform und tragen dazu bei, dass die Pflanzen auch nach Unwettern ansprechend aussehen. Eine einfache Lösung bei Ball- und Rispenhortensien ist ein Wildzaun mit mindestens 6 x 6 Zentimeter großen Maschen, der im Frühjahr vor dem Austrieb bogenförmig über die Pflanzen platziert wird, sodass diese einfach hindurch wachsen können.Zudem sollten in Regionen mit starkem Wildverbiss insbesondere junge Pflanzen durch Drahtkörbe oder niedrige Zäune geschützt werden, bis die Triebe ausreichend verholzt sind. Ein frühzeitiger Schutz verhindert Fraßschäden an frischen Austrieben und Knospen und unterstützt eine ungestörte Entwicklung der Pflanze.Wasserbedarf konsequent beachtenHortensien reagieren empfindlich auf Trockenheit. Hängende Blätter sind ein deutliches Signal für Wassermangel. Dann ist es Zeit für eine gründliche, durchdringende Wassergabe. Besonders in Kübeln sollten Hortensien an warmen Tagen morgens gegossen werden und benötigen unter Umständen mehrmals täglich Wasser. Aber auch im Freiland ist bei längeren Trockenphasen eine ausreichende Bewässerung entscheidend.Der IVA empfiehlt, möglichst kalkarmes Wasser, beispielsweise Regenwasser, zu verwenden. Wer Regenwasser in Zisterne oder Tonne sammelt, versorgt seine Pflanzen nicht nur nachhaltig, sondern unterstützt zugleich die Farbintensität der Blüten.Düngung: Bedarfsgerecht versorgenMit Beginn des Austriebs steigt der Nährstoffbedarf von Hortensien deutlich. Bei Pflanzen im Beet sorgt eine erste Gabe von Langzeitdünger im Frühjahr für kräftige Triebe und eine reiche Knospenbildung. Spezielle Hortensien- oder Rhododendron-Dünger sind auf die Bedürfnisse säureliebender Pflanzen abgestimmt. Sie helfen, den pH-Wert im optimalen Bereich zu halten und versorgen die Pflanzen ausgewogen mit Nährstoffen. Eine zweite Düngung im Sommer kann die Blühleistung zusätzlich stabilisieren.Bei Kübelpflanzen ist eine regelmäßige Nährstoffzufuhr erforderlich, da das begrenzte Erdvolumen schnell ausgelaugt ist. Flüssigdünger ermöglichen hier eine gezielte Dosierung.Gelbliche Blätter mit grünen Blattadern können übrigens auf einen Eisenmangel hindeuten. Maik Baumbach erläutert: "Die Ursache ist im Zusammenhang mit dem pH-Wert zu finden, der oftmals zu hoch ist. Eine passende Düngung mit einem Hortensien-Dünger kann hier helfen."Pressekontakt:Industrieverband Agrar e. V. (IVA)c/o WPR COMMUNICATIONChristina Carty-BodeInvalidenstraße 3410115 BerlinTel. +49 30 440388-0E-Mail: carty-bode@wprc.deMaik Baumbach (IVA)Mainzer Landstraße 5560329 Frankfurt am MainTel. +49 69 2556-1268E-Mail: baumbach.iva@vci.deOriginal-Content von: Industrieverband Agrar e.V. (IVA), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/16070/6234482