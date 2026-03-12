© Foto: wallstreetonline/KI - OpenAISteigende Ölpreise durch den Iran-Krieg könnten Displays, Smartphones und PCs verteuern. Samsung Display warnt vor einer neuen Kostenwelle für die Tech-Industrie.Der Krieg im Iran und stark steigende Ölpreise setzen die Technologiebranche zunehmend unter Druck. Der Chef des Displayherstellers Samsung Display warnt gegenüber Reuters vor deutlich höheren Kosten für Energie und wichtige Rohstoffe. Der Konzern ist ein zentraler Zulieferer für Smartphone- und Computerhersteller. Seine Bildschirme stecken unter anderem in iPhones, MacBooks und auch Smartphones von Samsung. Rohstoffe hängen am Ölpreis Samsung Display Präsident und Vorstandschef Chung Yi erklärte laut Reuters, dass steigende …Den vollständigen Artikel lesen
