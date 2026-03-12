EQS-News: Roborock / Schlagwort(e): Sonstiges

BEIJING, 12. März 2026 /PRNewswire/ -- Roborock gab heute bekannt, dass es laut IDC Worldwide Quarterly Smart Vacuum Robotics Tracker, 2025 (1) zur weltweit führende Marke für intelligente Reinigungsroboter 2025 geworden ist. Diese Anerkennung spiegelt die technologische Führungsposition von Roborock und die beschleunigte globale Expansion in einer Branche wider, die derzeit in eine neue Entwicklungsphase eintritt, die durch ein wachsendes Produktportfolio gekennzeichnet ist. Betrachtet man die Zahl der Auslieferungen (5,8 Millionen im Jahr 2025) und den Marktanteil (17,7 %), so ist Roborock laut IDC selbst dann die Nummer 1, wenn man Unternehmen berücksichtigt, die Roboterstaubsauger, Roboterrasenmäher und andere Arten von Haushaltsrobotern anbieten. Was speziell die Roboterstaubsauger betrifft, so ist Roborock seit dem zweiten Halbjahr 2023 ununterbrochen die Nummer 1 in der IDC-Rangliste und wiederholt seinen Erfolg im zweiten Halbjahr 2025 mit einem Rekordmarktanteil von 27,0 %, womit der Anbieter im dritten Jahr in Folge die Nummer 1 unter den Roboterstaubsauger-Marken ist. Roborock ist weltweit die Nummer 1 - und die Nummer 1 in wichtigen nationalen Märkten in Amerika, Europa und Asien. Die IDC-Analyse unterstreicht den sich beschleunigenden Wandel der globalen Wettbewerbsdynamik, der durch schnelle Produktweiterentwicklungen, KI-Entwicklung und den wachsenden Einfluss chinesischer Marken, die im Ausland expandieren, vorangetrieben wird. Vor diesem herausfordernden Hintergrund behauptete Roborock zum ersten Mal die führende Position bei den weltweiten Lieferungen und Marktanteilen nicht nur in der Kategorie Robotersauger, wie es seit 2023 der Fall ist sondern ist auch zum ersten Mal die Nummer 1 unter allen Wettbewerbern, die breitere Produktsortimente anbieten, die Roboterstaubsauger, Roboterrasenmäher und andere Haushaltsreinigungsprodukte umfassen. Wenn man die Analyse speziell auf das Produktsegment der Staubsaugerroboter (Robot Vacuum Cleaner, RVC) eingrenzt, dominiert Roborock die IDC-Analyse von Quartal zu Quartal als Nummer 1 und erreicht seinen höchsten Marktanteil von 27,0 % in der zweiten Jahreshälfte 2025. IDC stellt außerdem fest, dass Roborock in wichtigen nationalen Märkten wie den USA (Americas), Deutschland (Europa) und Südkorea (Asien-Pazifik) auf Platz 1 rangiert, was die Stärke der globalen Marke Roborock und die Wettbewerbsfähigkeit der Produkte über Kontinente, unterschiedliche Nutzerbedürfnisse, Haushaltstypen und Reinigungsgewohnheiten hinweg unterstreicht. Laut IDC stützt sich der Erfolg von Roborock auf technologische Vorteile, die Expansion nach Übersee und ein erweitertes Produktportfolio. Quelle: Global Home Cleaning Robot Market 2025: Chinese Brands Dominate as Lawn, Window, and Pool Robots Surge (1) Quellen: IDC Worldwide Quarterly Smart Vacuum Robotics Tracker, 2025Q4 IDC Worldwide Quarterly Pool Cleaning Robotics Tracker, 2025Q4 IDC Worldwide Quarterly Lawn Mower Robotics Tracker, 2025Q4 IDC Worldwide Quarterly Smart Vacuum Robotics Tracker, 2025Q4 Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2932414/Roborock__1_Smart_Robot_Cleaning_Brand.jpg

