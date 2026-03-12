N.Y./München (ots) -Kommentar von Alvarez & Marsal zur Einführung der 3-Euro-Zollpauschale- Die EU führt ab 1. Juli 2026 eine Zollpauschale von 3 Euro pro Warenkategorie ein.- Die Abschaffung der 150-Euro-Freigrenze betrifft Milliarden Kleinsendungen.- Unternehmen müssen Prozesse, Datenanforderungen und Abwicklungsprozesse neu bewerten.Die Europäische Union führt zum 1. Juli 2026 eine pauschale Zollabgabe in Höhe von 3 Euro pro Warenkategorie ein und beendet damit die bislang geltende Befreiung für Sendungen mit Waren, deren Sachwert 150 Euro nicht übersteigt. Im Jahr 2025 betraf dies rund 5,8 Milliarden Pakete aus Drittstaaten, mehr als 90 Prozent davon aus China.Mit der Reform verfolgt die EU das Ziel, Wettbewerbsverzerrungen zu reduzieren und die digitale Kontrolle von Warenströmen zu verbessern. Bisher wurden Kleinsendungen nicht nur zollfrei eingeführt, sondern auch überwiegend über vereinfachte Verfahren abgefertigt, was zwar administrative Entlastung brachte aber nur eine begrenzte Prüftiefe erlaubte.Offene Auslegungsfragen mit FolgenDie neue Verordnung weist an zentraler Stelle eine erhebliche Unklarheit auf: Der Begriff "Ware" ist für die Berechnung der 3-Euro-Pauschale nicht eindeutig definiert. Es bleibt offen, ob die Abgabe auf jedes einzelne Produkt oder lediglich auf eine Position innerhalb der Zollanmeldung erhoben wird.Diese fehlende Präzisierung schafft erhebliche Rechts- und Planungsunsicherheit für Händler, Plattformen und Logistikdienstleister. Gleichzeitig steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die Regelung vor ihrem Inkrafttreten noch kurzfristig konkretisiert oder nachgeschärft werden muss.Die Auswirkungen betreffen alle MarktteilnehmerDer neue pauschale Zoll gilt nur für Waren, die über den "Import One Stop Shop" (IOSS) eingeführt werden. Die Regelung betrifft jedoch alle Sendungen mit einem Warenwert von bis zu 150 Euro. Denn die bisherige Zollbefreiung für solche Sendungen entfällt. Waren, die nicht über IOSS eingeführt werden, müssen daher regulär verzollt werden.Für Verbraucher dürften internationale Bestellungen teurer werden. Neben der pauschalen Abgabe können zusätzliche Effekte entstehen, etwa durch nicht erstattete Zölle im Retourenfall oder verlängerte Abfertigungszeiten. Zusätzlich könnten längere Bearbeitungszeiten und uneinheitliche Endpreise zu mehr Intransparenz beim Onlinekauf führen.Für Händler und Marken steigen die Anforderungen erheblich. Mit dem Wegfall vereinfachter Anmeldungen müssen künftig deutlich umfangreichere Datensätze bereitgestellt werden. Fehlerhafte oder unvollständige Angaben können zu Verzögerungen, Fehltarifierungen oder zusätzlichen Kosten führen. Preisgestaltung, Margenstruktur und Lieferkettenmodelle sind daher neu zu bewerten.Auch für Logistikdienstleister und Plattformen entstehen zusätzliche Risiken. Im Fall der indirekten Vertretung haften Zollagenten gesamtschuldnerisch mit den Versendern. Diese Haftung, die bei Kleinsendungen bislang überwiegend theoretischer Natur war, wird nun spürbar an praktischer Bedeutung gewinnen. Gleichzeitig steigt der administrative Aufwand für Zahlungsabwicklung, Datenerfassung und Transparenzanforderungen deutlich. Dienstleister, die nicht über die notwendige technische Infrastruktur und Prozessstabilität verfügen, stehen damit vor erheblichen operativen Herausforderungen.Warum die Reform einen Systemwechsel bedeutetDie bisherige Vereinfachungsregelung entlastete die Behörden administrativ, ging jedoch zulasten der Prüftiefe bei Milliarden Kleinsendungen. Mit der Abschaffung dieser Logik steigt nun die regulatorische Transparenz, allerdings um den Preis deutlich höherer Daten- und Prozessanforderungen für Unternehmen.Während die Reform langfristig zu besserer Kontrolle führen soll, erhöht sie kurzfristig die operative Komplexität für Händler, Plattformen und Logistikdienstleister erheblich.Strategische Konsequenzen für UnternehmenGeschäftsmodelle, die stark auf Kleinsendungen basieren, verlieren einen strukturellen Kostenvorteil. Händler müssen daher ihr Operating Model neu bewerten, und zwar von Tarifierung über Preisstrategie bis hin zu Retouren- und Fulfillment-Prozessen.Zugleich wird die Zusammenarbeit mit Spediteuren und Zollagenten anspruchsvoller und erfordert klar definierte Verantwortlichkeiten. Die Reform wirkt damit nicht nur auf Kostenstrukturen, sondern verschiebt die Wettbewerbsdynamik im europäischen E-Commerce nachhaltig.Anastasia Büttner, Managing Director bei Alvarez & Marsal (A&M) und Steuerexpertin kommentiert die neue Regelung wie folgt:"Die Abschaffung der Zollbefreiung für Waren von geringem Wert beendet die bisherige Vereinfachungslogik. Unternehmen müssen sich auf komplexere Abläufe, deutlich höhere Anforderungen an Daten und Prozesse sowie veränderte Rollen ihrer Dienstleister vorbereiten. Auch für Spediteure steigt das finanzielle Risiko. Ich gehe allerdings davon aus, dass die Verordnung vor ihrem Inkrafttreten noch einmal nachgeschärft wird."Über Alvarez & MarsalAlvarez & Marsal (https://www.alvarezandmarsal.com/de/global-locations/germany) zählt seit seiner Gründung im Jahr 1983 zu den weltweit führenden Unternehmensberatungen. Das Unternehmen genießt insbesondere für seine Expertise in den Bereichen Leadership, Strategie, Ergebnisverantwortung und Umsetzung höchstes Renommee.Das Leistungsspektrum von Alvarez & Marsal umfasst Unternehmensberatung, Services zur Optimierung der Geschäftsentwicklung sowie Turnaround-Management - stets mit praxisnahen, auf die individuellen Anforderungen jedes Mandantenzugeschnittenen Lösungen. Gestützt auf ein globales Netzwerkerfahrener Industrieexperten, hochkarätiger und erfahrenden Beraterinnen und Berater - viele mit Board-Level Erfahrung -unterstützt Alvarez & Marsal Unternehmen, Vorstände, Private-Equity-Gesellschaften, Anwaltskanzleien und staatliche Institutionen dabei, Transformationsprozesse zu gestalten, Risiken zu reduzieren und in jeder Wachstumsphase nachhaltigen Wert zu generieren.Weitere Informationen erhalten Sie unter www.germany-alvarezandmarsal.com/deFolgen Sie uns auf LinkedIn (http://www.linkedin.com/company/162399), auf X (https://twitter.com/alvarezmarsal) und auf Facebook (https://www.facebook.com/alvarezandmarsal).Pressekontakt:PR-Agentur:HBI Communication Helga Bailey GmbHCorinna Voss M.D./Partneraandm@hbi.deOriginal-Content von: Alvarez & Marsal, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/118051/6234500