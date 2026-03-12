GE Vernova: Bullisches Breakout-Setup bei der 850-Dollar-Marke!

Steht der nächste Kursschub bevor?

Rückblick

Die Aktie befindet sich in einem sauberen Aufwärtstrend, charakterisiert durch steigende Hochs und steigende Tiefs. Seit Anfang Februar hat sich die Dynamik deutlich beschleunigt. Nach dem jüngsten Allzeithoch Anfang März bei 894 US-Dollar gab es eine kurze, gesunde Konsolidierung.

GE Vernova-Aktie: Chart vom 11.03.2026, Kürzel: GEV, Kurs: 840.56 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Der Kurs notiert über dem EMA 20, der als kurzfristige Unterstützung dient. Ein Ausbruch über den lokalen Widerstand bei 852 US-Dollar würde das Signal für die Fortsetzung des Trends liefern. Das Potenzial bei einem erfolgreichen Breakout orientiert sich in Richtung der 950er-Marke.

Mögliches bärisches Szenario

Sollte die 20-Tagelinie nicht mehr als Unterstützung halten, ist das ein erstes Zeichen für nachlassendes Momentum. Wenn GEV per Tagesschlusskurs darunter fällt, ist das bullische Setup hinfällig. Das nächste logische Ziel der Bären wäre dann der EMA 50 bei aktuell 768 US-Dollar.

Meinung

GE Vernova profitiert massiv vom globalen Trend zur Dekarbonisierung und dem Ausbau der Stromnetze. Besonders die Segmente "Power" (Gasturbinen) und "Electrification" laufen stark. Die Nachfrage nach Netzstabilität durch KI-Rechenzentren ist ein massiver Rückenwind. Da GEV aber auch ein kapitalintensives Geschäft (Infrastruktur) betreibt, könnten unerwartet hohe Inflationsdaten oder Zinserhöhungen den Kurs belasten.



Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 228.47 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 1.99 Mrd. USD

Meine Meinung zu GE Vernova ist bullisch

Quellennachweis: Berichterstattung von Nachrichtenagenturen, Finanzportalen und offiziellen Pressemitteilungen des Unternehmens

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 12.03.2026

