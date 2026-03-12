Anzeige
Mehr »
Donnerstag, 12.03.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Dieser 37-Mio.-€-Goldentwickler sitzt auf einem möglichen $2-Milliarden-Projekt!!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A404PC | ISIN: US36828A1016 | Ticker-Symbol: Y5C
Tradegate
12.03.26 | 15:57
715,00 Euro
-2,32 % -17,00
Branche
Industrie/Mischkonzerne
Aktienmarkt
S&P 500
1-Jahres-Chart
GE VERNOVA INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
GE VERNOVA INC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
715,00719,0016:07
715,00719,0016:07
ratgeberGELD.at
12.03.2026 14:39 Uhr
188 Leser
Artikel bewerten:
(1)

GE Vernova: Bullisches Breakout-Setup bei der 850-Dollar-Marke!

Steht der nächste Kursschub bevor?

Rückblick

Die Aktie befindet sich in einem sauberen Aufwärtstrend, charakterisiert durch steigende Hochs und steigende Tiefs. Seit Anfang Februar hat sich die Dynamik deutlich beschleunigt. Nach dem jüngsten Allzeithoch Anfang März bei 894 US-Dollar gab es eine kurze, gesunde Konsolidierung.

GE Vernova-Aktie: Chart vom 11.03.2026, Kürzel: GEV, Kurs: 840.56 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Der Kurs notiert über dem EMA 20, der als kurzfristige Unterstützung dient. Ein Ausbruch über den lokalen Widerstand bei 852 US-Dollar würde das Signal für die Fortsetzung des Trends liefern. Das Potenzial bei einem erfolgreichen Breakout orientiert sich in Richtung der 950er-Marke.

Mögliches bärisches Szenario

Sollte die 20-Tagelinie nicht mehr als Unterstützung halten, ist das ein erstes Zeichen für nachlassendes Momentum. Wenn GEV per Tagesschlusskurs darunter fällt, ist das bullische Setup hinfällig. Das nächste logische Ziel der Bären wäre dann der EMA 50 bei aktuell 768 US-Dollar.

Meinung

GE Vernova profitiert massiv vom globalen Trend zur Dekarbonisierung und dem Ausbau der Stromnetze. Besonders die Segmente "Power" (Gasturbinen) und "Electrification" laufen stark. Die Nachfrage nach Netzstabilität durch KI-Rechenzentren ist ein massiver Rückenwind. Da GEV aber auch ein kapitalintensives Geschäft (Infrastruktur) betreibt, könnten unerwartet hohe Inflationsdaten oder Zinserhöhungen den Kurs belasten.

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

  • Aktuelle Marktkapitalisierung: 228.47 Mrd. USD
  • Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 1.99 Mrd. USD
  • Meine Meinung zu GE Vernova ist bullisch
  • Quellennachweis: Berichterstattung von Nachrichtenagenturen, Finanzportalen und offiziellen Pressemitteilungen des Unternehmens
  • Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 12.03.2026

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Für den Finanzinformationsdienst, der vom sog "Journalistenprivileg" nach Art. 20 Abs. 3 UAbs. 4 Gebrauch macht, gelten zusätzlich die Vorgaben des Pressekodex des Deutschen Presserats und die Journalistischen Verhaltensgrundsätzen und Empfehlungen des Deutschen Presserats zur Wirtschafts- und Finanzmarktberichterstattung. Auch danach sind Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt kein Interessenskonflikt vor.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

Analyse erstellt im Auftrag von

© 2026 ratgeberGELD.at
Tech-Aktien schwanken – 3 Versorger mit Rückenwind
Die Stimmung an den Märkten hat sich grundlegend gedreht. Während Tech- und KI-Werte zunehmend mit Volatilität und Bewertungsrisiken kämpfen, erleben klassische Versorger ein unerwartetes Comeback. Laut IEA und EIA steigt der globale Strombedarf strukturell weiter, nicht nur wegen E-Mobilität und Wärmepumpen, sondern vor allem durch energiehungrige KI-Rechenzentren. Energie wird damit zur zentralen Infrastruktur des digitalen Zeitalters.

Gleichzeitig rücken in unsicheren Marktphasen stabile Cashflows, solide Bilanzen und regulierte Renditen wieder stärker in den Fokus. Genau hier spielen Versorger ihre Stärken aus: berechenbare Erträge, robuste Nachfrage und hohe Dividenden – Qualitäten, die vielen Wachstumswerten aktuell fehlen.

Nach Jahren im Schatten der Tech-Rallye steigt nun das Interesse an Unternehmen, die Stabilität mit langfristigen Wachstumsthemen wie Netzausbau, Dekarbonisierung und erneuerbaren Energien verbinden.

Im aktuellen Spezialreport stellen wir drei Versorger vor, die defensive Stärke mit attraktivem Potenzial kombinieren.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – bevor die nächste Versorgerwelle Fahrt aufnimmt!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.