Meta hat neue Anti-Scam-Tools für Whatsapp, Facebook und den Messenger angekündigt, die Nutzer:innen besser davor schützen sollen, Betrüger:innen auf den Leim zu gehen. Dabei helfen KI-Systeme, die Betrugsmuster schneller erkennen sollen. Gerade erst haben niederländische Geheimdienste vor einer großangelegten russischen Hacking-Attacke gewarnt, die auch auf Whatsapp-Nutzer:innen abzielt. Dabei geht es den staatlichen Akteuren darum, Konten von Nutzer:innen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n