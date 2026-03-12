Wayve, ein britischer Spezialist für autonomes Fahren, will gemeinsam mit Nissan und Uber ein Robotaxi-Pilotprojekt in Tokio starten. Dafür wird das KI-gestützte System von Wayve in mehrere Einheiten der neuen Generation des Nissan Leaf integriert. Die Kooperation folgt nur zwei Wochen, nachdem Wayve eine rund eine Milliarde Euro schwere Finanzierungsrunde unter Beteiligung der strategischen Investoren Mercedes-Benz, Nissan, Stellantis, Uber, Nvidia ...Den vollständigen Artikel lesen ...
