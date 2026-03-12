Die Technologieförderung Münster hat mit dem Bau des BATTL3 begonnen. Das neue Spezialgebäude wird Teil der BatteryCityMünster, einem der großen europäischen Ökosysteme für Batterietechnologie. Fertiggestellt werden soll der Neubau voraussichtlich Ende 2027. Den Bauauftakt hat die Technologieförderung Münster (TFM) diese Woche mit einem symbolischen Spatenstich vor Ort gefeiert. Der Neubau im Wissenschaftspark Münster soll hochspezialisierte Labor- ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net