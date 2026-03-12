© Foto: wO-DALL·EIn China findet ein tektonisches Beben statt, das den Yuan als Weltwährung etablieren soll und das globale Finanzgefüge mit dem US-Dollar im Mittelpunkt kippen kann.Über Jahrzehnte folgte Chinas Wirtschaft einer simplen, fast demütigen Logik: Produzieren, Waren in US-Dollar verkaufen und die Einnahmen als Sicherheitsreserve im Tresor oder in US-Staatsanleihen parken. Man agierte wie ein klassisches Schwellenland - abhängig von der Währung des Kunden. Doch diese Ära der "passiven Dollar-Hörigkeit" geht gerade zu Ende. Aktuelle Daten zeigen, dass Chinas Exporteure US-Dollar in Rekordtempo verkaufen und dafür auf die eigene Währung, den Yuan, setzen. Das ist von der Regierung in Peking auch so …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE