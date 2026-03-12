Der Goldpreis hat in den vergangenen Jahren ein Rekordhoch nach dem anderen erreicht. Doch während die Nachfrage nach dem Edelmetall kräftig wächst, hält die Minenproduktion nicht Schritt. Was dies für Goldminen bedeutet. Selbst bei den großen börsennotierten Produzenten zeigt sich ein gemischtes Bild. Einige Unternehmen konnten ihre Förderung steigern, andere meldeten Rückgänge. So verzeichnete beispielsweise B2Gold zuletzt deutliche Produktionszuwächse, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 BÖRSE ONLINE