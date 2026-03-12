DJ MÄRKTE USA/Steigende Ölpreise drücken Wall Street ins Minus

DOW JONES--Die wieder kräftig zulegenden Ölpreise sorgen am Donnerstag an der Wall Street für ein deutliches Minus zur Eröffnung. Öl der Sorte Brent notiert wieder knapp unter der Marke von 100 Dollar je Barrel - trotz der Entscheidung der Internationalen Energieagentur (IEA), eine Rekordmenge von 400 Millionen Barrel aus den Notreserven freizugeben, um die Preise zu senken.

Der Iran-Krieg hält zudem unvermindert an. Die Straße von Hormus gilt bereits seit mehreren Tagen als unpassierbar, inzwischen hat der Iran offenbar auch damit begonnen, sie zu verminen. Dazu droht Teheran nun auch mit einer Sperre der Passage durch das Rote Meer mit Unterstützung der Huthi-Miliz im Jemen und anderer "Widerstandsgruppen". Der Dow-Jones-Index verliert kurz nach der Startglocke 1,2 Prozent auf 46.860 Punkte. Für den S&P-500 und den Nasdaq-Composite geht es um jeweils 0,9 Prozent nach unten.

Der Preis für die Ölsorte Brent klettert um 8,7 Prozent auf 99,96 Dollar. Das Marktgeschehen bleibe bisher allerdings ruhiger als während des panischen Handels am Montag, so Norbert Rucker von Julius Bär. Der Leiter für Volkswirtschaft und Next Generation Research weist darauf hin, dass die Angriffe auf im Persischen Golf ankernde Schiffe teilweise zugenommen hätten. Der Preis spiegele weitgehend die Unsicherheit der Lage wider und preise eine große Risikoprämie ein, die zu den in den Preisen enthaltenen teureren Logistikkosten hinzukomme.

Die Renditen am US-Anleihemarkt legen weiter zu. Für zehnjährige Papiere steigt diese um 4,0 Basispunkte auf 4,25 Prozent. Die anhaltend hohen Energiepreise schmälerten die Erwartungen baldiger Zinssenkungen, heißt es. Auch für den "sicheren Hafen" Dollar geht es weiter nach oben - der Dollar-Index gewinnt 0,3 Prozent. Der Goldpreis gibt leicht nach, belastet durch den festeren Dollar und weiter steigende Marktzinsen. Die Feinunze verliert 0,2 Prozent auf 5.166 Dollar.

Die vor der Startglocke veröffentlichten US-Konjunkturdaten setzen erneut keine Impulse. Bereits am Vortag hatten die im Rahmen der Erwartungen ausgefallenen Verbraucherpreise für Februar kaum Beachtung am Markt gefunden. So hat die Zahl der Erstanträge auf Leistungen aus der US-Arbeitslosenversicherung in der Woche zum 7. März leicht abgenommen. Bei den Baubeginnen für Januar wurde ein Plus von 7,2 Prozent ausgewiesen, während Ökonomen hier einen Rückgang um 3,8 Prozent erwartet hatten. Die Baugenehmigungen fielen deutlicher als prognostziert. Das Defizit in der Handelsbilanz der USA ist im Januar gesunken.

Bei den Einzelwerten steigen die Aktien von Adobe um 0,4 Prozent. Das Softwareunternehmen wird nach der Schlussglocke die Ergebnisse für das erste Geschäftsquartal vorlegen. Nvidia reduzieren sich um 0,7 Prozent. Einer der Hauptkunden des Chipherstellers, Meta Platforms, hat vier neue Generationen seiner maßgeschneiderten Chips für künstliche Intelligenz (KI) angekündigt. Die Meta-Aktie verliert 0,9 Prozent.

UiPath büßen 9,3 Prozent ein. Das Automatisierungssoftware-Unternehmen hat für das vierte Geschäftsquartal Zuwächse bei Umsatz und Gewinn gemeldet, aber für das Gesamtjahr eine Verlangsamung des Umsatzwachstums in Aussicht gestellt.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag DJIA 46.860,00 -1,2 -557,27 47.417,27 S&P-500 6.718,28 -0,9 -57,52 6.775,80 NASDAQ Comp 22.508,43 -0,9 -207,70 22.716,14 NASDAQ 100 24.756,98 -0,8 -208,03 24.965,01 US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief 2 Jahre 3,68 +0,04 3,69 3,64 5 Jahre 3,83 +0,05 3,83 3,78 10 Jahre 4,25 +0,04 4,25 4,21 DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mi, 17:08 EUR/USD 1,1532 -0,3 -0,0034 1,1566 1,1565 EUR/JPY 183,33 -0,3 -0,5200 183,85 183,7000 EUR/CHF 0,9021 -0,1 -0,0005 0,9026 0,9029 EUR/GBP 0,862 -0,1 -0,0004 0,8624 0,8630 USD/JPY 158,96 +0,0 0,0200 158,94 158,8400 GBP/USD 1,3375 -0,3 -0,0036 1,3411 1,3396 USD/CNY 6,8689 +0,1 0,0034 6,8655 6,8655 USD/CNH 6,8719 -0,1 -0,0036 6,8755 6,8771 AUS/USD 0,7114 -0,5 -0,0037 0,7151 0,7147 Bitcoin/USD 69.992,74 -0,9 -653,85 70.646,59 70.360,95 ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag WTI/Nymex 94,27 +8,1 7,02 87,25 Brent/ICE 99,96 +8,7 7,98 91,98 Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Gold 5.165,71 -0,2 -9,74 5.175,45 Silber 86,53 +0,9 0,75 85,79 Platin 2.158,15 -0,5 -10,86 2.169,01 ===

