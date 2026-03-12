Actien-Börse

Die konkretisierte Prognose für 2026 avisiert ein Plus von 19 % beim operativen Gewinn (EBIT) auf 2,3 Mrd. €. Leichte Korrekturen daran infolge des Golfkriegs sind denkbar, aber wenig problematisch. Das Management hat 82 % des Kerosinbedarfs für 2026 abgesichert. Das Exposure am Golf ist überschaubar und die operative Belastung marginal. Das größte interne Risiko bleibt die Personalkostenquote. Aktuell hält die Pilotengewerkschaft still. Der Konsens aber hat bereits eine deutliche Anhebung der Löhne eingearbeitet. KGV 6 für 2026 und KGV 5,2 für 2027 bieten die Basis für erste neue Käufe. Für den Fall, dass sich der Konflikt noch über den März hinaus hinzieht, gilt ein Zukauflimit um 6,80/7,00 €.