DJ TAGESVORSCHAU/Freitag, 13. März (vorläufige Fassung)

=== *** 08:00 DE/Großhandelspreise Februar *** 08:00 GB/BIP Monat Januar PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+0,9% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/+0,7% gg Vj Drei-Monats-Rate PROGNOSE: k.A. zuvor: +0,1% gg Vq/+1,0% gg Vj *** 08:00 GB/Handelsbilanz Januar PROGNOSE: -22,2 Mrd GBP zuvor: -22,7 Mrd GBP *** 08:00 GB/Industrieproduktion Januar PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+0,6% gg Vj zuvor: -0,9% gg Vm/+0,5% gg Vj 08:00 DE/Insolvenzen Dezember und GJ 2025 *** 08:30 DE/Verband der chemischen Industrie (VCI), Konjunkturbericht, Quartalsbericht 4Q *** 08:45 FR/Verbraucherpreise Februar *** 11:00 EU/Industrieproduktion Januar Eurozone PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+1,4% gg Vj zuvor: -1,4% gg Vm/+1,2% gg Vj *** 13:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Januar PROGNOSE: +1,3% gg Vm zuvor: -1,4% gg Vm *** 13:30 US/BIP (2. Veröffentlichung) 4Q annualisiert PROGNOSE: +1,5% gg Vq 1. Veröff.: +1,4% gg Vq 3. Quartal: +4,4% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +3,6% gg Vq 1. Veröff.: +3,6% gg Vq 3. Quartal: +3,8% gg Vq *** 13:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen Januar Ausgaben / Einkommen PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+0,5% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm/+0,3% gg Vm PCE-Preisindex / Gesamtrate PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,9% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+2,9% gg Vj PCE-Preisindex / Kernrate PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+3,1% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+3,0% gg Vj *** 15:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) März PROGNOSE: 55,3 zuvor: 56,6 *** 15:00 US/Job Openings & Labor Turnover Survey (Jolts) Januar *** - DE/Allianz SE, Geschäftsbericht ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

March 12, 2026

