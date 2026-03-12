Um sieben Prozent verteuern sich heute die Ölsorten Brent und WTI. Der Preis für Brent-Öl kratzt erneut an der 100 Dollar-Marke. Denn auch zwei Wochen nach Kriegsbeginn halten die Angriffe beider Seiten unvermindert an. Und die Worte von Irans neuem Religionsführer und Staatsoberhaupt Modschtaba Chamenei machen wenig Hoffnung auf Deeskalation.So forderte er in einer ersten im Staatsfernsehen verlesenen Stellungnahme Rache für die Kriegsopfer. Der 56-jährige Kleriker betonte außerdem, dass die Blockierung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
