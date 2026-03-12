Nach Suchanfragegruppen kommt ein Filter zur Unterscheidung zwischen markenbezogenen und nicht markenbezogenen Suchanfragen in den Leistungsbericht in der Search Console. Das hilft bei der Analyse der Markenbekanntheit. Die Google Search Console gilt für viele Unternehmen und Marketer als Go-to-Option, um die eigene Sichtbarkeit in Googles Suche und in Discover zahlenbasiert vor sich sehen zu können. Die Analyseoptionen werden dafür stetig ausgebaut. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n