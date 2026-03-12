Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Am europäischen Rentenmarkt kam es in der zurückliegenden Woche zu spürbaren Kursrückgängen, so die Börse Stuttgart.Der Euro-Bund-Future habe deutlich nachgegeben und zuletzt bei 126,40 Punkten notiert - ein Rückgang von rund 2,3 Punkten gegenüber der Vorwoche (128,71). Im Gegenzug sei die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen von 2,76 auf 2,89 Prozent geklettert. Am langen Ende seien die Sätze für 30-jährige Papiere von 3,41 auf 3,48 Prozent gestiegen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
