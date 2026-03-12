Die Reederei Scandlines hat die aktuell größte elektrische Frachtfähre der Welt namens "Baltic Whale" in Betrieb genommen. Sie ist 147,4 Meter lang und verfügt über ein riesiges Batteriesystem mit einer Gesamtkapazität von 10 MWh. Dank Hochleistungssystemen können die Batterien des E-Schiffs in nur 12 Minuten aufgeladen werden. Als wir 2022 erstmals über die Pläne für das nun "Baltic Whale" getaufte Schiff berichteten, war noch von einer Hybrid-Frachtfähre ...Den vollständigen Artikel lesen ...
