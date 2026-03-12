© Foto: wallstreetonline/KI - OpenAIDer Krieg im Nahen Osten sorgt für Angst vor Chip- und Speicherengpässen. Doch ein Topmanager von Seagate sieht die KI-Lieferketten vorerst stabil.Die Spannungen im Nahen Osten bedrohen nach Einschätzung von Seagate kurzfristig nicht die globale Technologie-Lieferkette. Das sagte Ban Seng Teh, Chief Commercial Officer des Speicherherstellers Seagate, im Gespräch mit Bloomberg TV. Investoren fürchten, ein längerer Krieg könnte wichtige Rohstoffe verknappen. Besonders im Fokus steht Helium. Das Gas ist entscheidend für die Produktion von Halbleitern und modernen Festplatten. Teh versucht zu beruhigen: "Derzeit verfügen wir über eine widerstandsfähige Lieferkette, die uns vor kurzfristigen …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE