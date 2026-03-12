Original-Research: Knaus Tabbert - from First Berlin Equity Research GmbH



Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Knaus Tabbert Company Name: Knaus Tabbert ISIN: DE000A2YN504 Reason for the research: Vorläufige Ergebnisse 2025 Recommendation: Kaufen from: 12.03.2026 Target price: €24 Target price on sight of: 12 Monate Last rating change: - Analyst: Ellis Acklin

Zusammenfassung:

Knaus Tabbert hat vor der für den 31. März geplanten Veröffentlichung des geprüften Jahresabschlusses vorläufige KPIs für 2026 veröffentlicht. Der Wohnmobilhersteller wird außerdem eine Telefonkonferenz veranstalten, bei der die Führungskräfte von KTA erstmals seit Mitte November 2025 Investoren über die Markt- und Geschäftsentwicklung informieren werden. Der Umsatz von €1 Mrd. entsprach unserer Schätzung, aber die gemeldete AEBITDA-Marge von 2,7% lag unter unserem Ziel (3,2%) und der Guidance-Spanne (3,2% bis 4,2%). Es wurden keine weiteren KPIs oder Hinweise zum Ausblick für 2026 bekannt gegeben. In 9M/25 gab es Anzeichen dafür, dass die operative Neuausrichtung an Fahrt gewinnt. Allerdings deuten ein nach wie vor ungleichmäßiges Nachfrageumfeld, eine unbeständige Auftragslage, der anhaltende Abbau der Händlerbestände und zeitweise auftretende Störungen in der Lieferkette darauf hin, dass 2026 eher ein Jahr der Stabilisierung als ein Jahr der vollständigen Erholung sein wird. FBe und der Konsens gehen derzeit von einem Umsatz von rund €1 Mrd. für 2026 aus, was unserer Meinung nach jedoch zu optimistisch sein könnte. Angesichts der oben genannten Probleme sehen wir derzeit Risiken für den Konsens, die eher nach unten tendieren. KTA gibt traditionell mit der Veröffentlichung des Jahresabschlusses eine erste Prognose für das Jahr ab. Angesichts der Probleme, die in den letzten 18 Monaten zu mehreren Guidance-Senkungen geführt haben, würde es uns nicht überraschen, wenn das Management einen konservativen Ansatz verfolgen würde. Wir stufen KTA weiterhin mit Kaufen und einem unveränderten Kursziel von €24 ein (Aufwärtspotenzial: 91%).



First Berlin Equity Research has published a research update on Knaus Tabbert AG (ISIN: DE000A2YN504). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and maintained his EUR 24.00 price target.



Abstract:

Knaus Tabbert published 2026 preliminary KPIs ahead of audited full year reporting slated for 31 March. The RV maker will also host a conference call marking the first opportunity for KTA brass to update investors on market and operational developments since mid-November 2025. Revenue of €1bn was in line with FBe, but the reported 2.7% AEBITDA margin was below our target (3.2%) and the guided range (3.2% to 4.2%). No other KPIs or hints on the 2026 outlook were communicated. In 9M/25, we saw signs that the operational reset is gaining traction; however, a still uneven demand environment, choppy order visibility, ongoing dealer inventory digestion, and intermittent supply chain frictions suggest that 2026 will be a stabilisation year rather than a full rebound one. FBe and consensus currently call for 2026 revenue of ~€1bn, but we think this may be ambitious. Given the aforementioned issues, we currently see risks to consensus skewed to the downside. KTA traditionally gives initial guidance for the year with full year reporting. We would not be surprised if management take a conservative approach given the issues that caused multiple guidance cuts the past 18 months. We remain Buy-rated on KTA with a €24 TP (upside: 91%).



