Google hat ein sogenanntes Exploitkit entdeckt, das gleich mehrere ältere iOS-Versionen attackiert. Apple legte gegen den Schädling namens Coruna deshalb nun ein Update außer der Reihe nach. Achtung: Apple hat wichtige Sicherheitsupdates für ältere iPhone- und iPad-Versionen veröffentlicht. Die Updates iOS 15.8.7, iPadOS 15.8.7, iOS 16.7.15 und iPadOS 16.7.15 stehen ab sofort zum Download bereit. Hintergrund ist die Entdeckung eines komplexen Exploitkits ...Den vollständigen Artikel lesen ...
