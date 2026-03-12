Am 29.04.2026 lädt der Makler-Summit Süd-West zum fachlichen Austausch und Netzwerken nach Kornwestheim bei Stuttgart. Die Fachbesucher erwartet ein breites Programm mit hochkarätigen Vorträgen, unter anderem zur Altersvorsorgereform, zur Dynamik am Poolmarkt oder auch zur künftigen Rolle der MVPs. Vor den Toren Stuttgarts auf dem W&W-Campus in Kornwestheim trifft sich die Branche am 29.04.2026, um über die Trends und Entwicklungen im Makler- und Versicherungsmarkt zu sprechen. Beim Makler-Summit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
