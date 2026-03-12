Der Iran-Krieg dominiert weiter die Schlagzeilen. Doch während steigende Ölpreise und Raketenangriffe die Anleger verunsichern, sprintet ein Chip-Spezialist aus Taiwan plötzlich los. DER AKTIONÄR beleuchtet den Hintergrund der Kursrally.Himax ist ein 2001 gegründetes und führendes Fabless-Halbleiterunternehmen, Design und Entwicklung von Halbleitern ohne eigene Fertigung, mit Hauptsitz im taiwanischen Tainan. Der Konzern hat sich auf fortschrittliche Bildverarbeitungstechnologien und Display-Treiber ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär