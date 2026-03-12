Vaduz (ots) -Die Ostschweizerische Konferenz der Justiz- und Polizeidirektorinnen und -direktoren (OJPD) traf sich am 12. März 2026 zu ihrer jährlichen Frühjahrskonferenz in Vaduz im Regierungsgebäude des Fürstentums Liechtenstein. Der Konferenz gehören die Kantone Zürich, Glarus, Schaffhausen, Appenzell Ausserrhoden, Appenzell Innerrhoden, St. Gallen, Graubünden und Thurgau sowie das Fürstentum Liechtenstein an.Die OJPD dient der Zusammenarbeit der Kantone und des Fürstentums Liechtenstein in den Bereichen öffentliche Sicherheit und Justiz. Sie fördert den Austausch von Informationen, koordiniert gemeinsame Anliegen und ermöglicht gemeinsame oder aufeinander abgestimmte Beschaffungen und Einrichtungen.Im Mittelpunkt der Gespräche standen aktuelle Gesetzgebungs- und Sicherheitsprojekte. Zudem genehmigte die Konferenz den Geschäftsbericht sowie die Jahresrechnung der Polizeischule Ostschweiz (PSO) und nahm den Revisionsbericht zur Kenntnis. Ebenfalls verabschiedete sie den Leistungsauftrag und das Budget für das kommende Schuljahr. Weiter liessen sich die Mitglieder über den Stand des Projekts "Polizeischule der Zukunft" informieren.Gastgeber Regierungsrat Hubert Büchel und die Präsidentin der OJPD, Regierungspräsidentin Dr. Cornelia Stamm Hurter, betonten den Wert des offenen Austauschs unter den Mitgliedern und der gegenseitigen Unterstützung.Pressekontakt:Ministerium für Inneres, Wirtschaft und SportStephan Jäger, GeneralsekretärT +423 236 76 83stephan.jaeger@regierung.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100938936