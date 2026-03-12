Aral Pulse hat in Deutschland seine ersten Megawatt-Ladestandorte für Elektro-Lkw in Betrieb genommen. An den vier zentral gelegenen Autobahn-Standorten Schwarmstedt (A7), Hannover (A2), Schnaittach (A9) und Rastow (A24) können schwere Nutzfahrzeuge somit nun mit bis zu 1.000 kW laden. Weitere Standorte sind aber bereits geplant. Die zur BP-Gruppe gehörende Aral-Tochter betreibt in Deutschland zurzeit rund 4.000 Ladepunkte an fast 600 Standorten. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
