Woche 15/26
So., 5.4.
Bitte neuen Ausdruck beachten:
9.03 37°Leben (HD/UT)
Die Kraft des Neuanfangs
Deutschland 2026
Im Streaming: 3. April 2026, 05.00 Uhr bis 5. April 2031
Fr., 10.4.
Bitte neuen Ausdruck beachten:
23.30 aspekte (HD/UT)
Die heilende Kraft der Musik
Moderation: Salwa Houmsi
Deutschland 2026
Im Streaming: 10. April 2026, 10.00 Uhr bis 9. April 2028
Woche 16/26
So., 12.4.
Bitte Programmänderung um 15.30 Uhr beachten:
15.30 plan b: Was macht uns gesund? (VPS 15.29/HD/UT)
Neustart fürs Knie
Film von Judith Arnold und Andrea Zimmermann
Deutschland/Schweiz 2026
Im Streaming: 7. April 2026, 10.00 Uhr bis 6. April 2028
(Text und weitere Angaben s. 19.4.2026)
("planet e.: Wer für die Energiewende zahlt" verschiebt sich auf So., 19.4.2026.)
Fr., 17.4.
23.30 aspekte
Bitte Ergänzung beachten:
Die zerstörerische Kraft der Musik
Woche 17/26
So., 19.4.
Bitte Programmänderung um 15.30 Uhr beachten:
15.30 planet e.: Wer für die Energiewende zahlt (VPS 15.29/HD/UT)
Film von Karen Grass und Eva Schmidt
Deutschland 2026
Im Streaming: 17. April 2026, 08.30 Uhr bis 17. April 2031
(Text und weitere Angaben s. 12.4.2026)
("plan b: Was macht uns gesund?" ist auf So., 12.4.2026 vorgezogen.)
\u2003
Mi., 22.4.
Bitte Programmänderung ab 3.50 Uhr beachten:
3.50 planet e.: Wer für die Energiewende zahlt (VPS 3.49/HD/UT)
Film von Karen Grass und Eva Schmidt
(vom 19.4.2026)
Deutschland 2026
4.35 auslandsjournal (VPS 3.50)
(Ablauf ab 5.05 Uhr wie vorgesehen. Die Wiederholung
"plan b: Was macht uns gesund?" entfällt.)
