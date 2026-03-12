Sicherheit, Flexibilität und Zinsen - ein Tagesgeldkonto vereint das, was sich viele Sparer wünschen. Und das lohnt sich vor allem im Jahr 2026. Denn aktuell locken vor allem Direktbanken mit Zinsen jenseits der 3-Prozent-Marke. Wir haben verglichen und verraten Ihnen die drei besten Optionen im März. Noch in den 2000er-Jahren konnte man in Banken Personen beobachten, die wild mit einem kleinen Heft herumwedelten. Das Sparbuch ist mittlerweile digitalisiert ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 BÖRSE ONLINE