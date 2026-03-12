Die Daimler Truck-Aktie macht am Donnerstag einen großen Sprung nach oben und steigt zur Stunde um +4,5% auf knapp 44 €. Anleger reagieren damit auf die Zahlenvorlage des deutschen Nutzfahrzeugherstellers. Doch sind die Ergebnisse wirklich so gut? Und wie kann es jetzt weitergehen? Rückläufige Entwicklung Auf den ersten Blick fielen die Zahlen für 2025 nicht sonderlich gut aus. Während der Konzernumsatz im Industriegeschäft um 10% auf 45,9 Milliarden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
