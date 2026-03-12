Beirut (ots) -Kinder zahlen den höchsten Preis der militärischen Eskalation im Nahen Osten. Allein im Libanon wurden seit dem 2. März nach aktuellen Angaben mindestens 83 Kinder getötet und 254 weitere verletzt. Gleichzeitig sind zahlreiche Familien auf der Flucht.Die SOS-Kinderdörfer warnen vor den schweren Folgen für die betroffenen Kinder. "Kinder sollten niemals Angst, Gewalt oder Vertreibung erleben müssen. Solche Erfahrungen erschüttern ihr Sicherheitsgefühl und ihr Vertrauen in die Welt zutiefst", sagt Ghada Hachem, Leiterin der SOS-Kinderdörfer im Libanon.Viele Kinder reagierten auf Krieg und Unsicherheit mit Angst, Verwirrung und Überforderung, so Hachem. Besonders belastend sei es für sie, wenn gewohnte Strukturen wegbrächen oder sie von vertrauten Menschen und Orten getrennt würden. "Diese Reaktionen sind vollkommen natürliche Antworten auf völlig unnatürliche Umstände."Die Eskalation hat inzwischen massive Auswirkungen auf die Bevölkerung im Libanon. Nach offiziellen Angaben sind mittlerweile mehr als 800.000 Menschen innerhalb des Landes auf der Flucht. Rund 590 Notunterkünfte wurden geöffnet, in denen über 125.000 Menschen Schutz suchen, darunter zahlreiche Familien mit Kindern.Sicherheit und Stabilität für KinderTrotz der angespannten Lage sind die von den SOS-Kinderdörfern betreuten Kinder und Familien im Libanon derzeit in Sicherheit. Die Teams der SOS-Kinderdörfer stehen in engem Austausch mit den betreuten Kindern und Familien."Die Sicherheit der Kinder hat für uns oberste Priorität. Unsere Teams beobachten die Situation sehr genau und treffen alle notwendigen Vorsichtsmaßnahmen", sagt Hachem.Gleichzeitig unterstützen die SOS-Kinderdörfer Kinder und Familien gezielt mit psychosozialer Hilfe. In den Einrichtungen sorgen Betreuerinnen und Betreuer dafür, dass Kinder möglichst stabile Tagesabläufe behalten, etwa durch Schule, gemeinsames Spielen und regelmäßige Aktivitäten."Stabilität ist enorm wichtig für Kinder. Verlässliche Beziehungen, sichere Umgebung und ein geregelter Alltag geben ihnen den Raum, traumatische Erfahrungen zu verarbeiten", sagt Hachem. Mit emotionaler Unterstützung und professioneller Begleitung könne es gelingen, dass Kinder wieder Vertrauen fassen und Hoffnung entwickeln.Appell an die internationale GemeinschaftAngesichts der zunehmenden Gewalt rufen die SOS-Kinderdörfer die internationale Gemeinschaft zum Schutz von Kindern und Zivilisten auf."Kinder müssen jederzeit vor den Auswirkungen von Konflikten geschützt werden. Ihre Sicherheit, ihr Wohlergehen und ihre Würde sind nicht verhandelbar", sagt Hachem.Hilfsorganisationen müssten außerdem sicher arbeiten können, um betroffene Familien zu unterstützen. Internationale Solidarität und langfristige Unterstützung seien entscheidend, damit Kinder in Krisengebieten Schutz und Perspektiven erhalten."Jedes Kind verdient Sicherheit und Würde, egal wo es lebt. Gerade in Zeiten von Krieg muss der Schutz von Kindern oberste Priorität haben", sagt Hachem.Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:Boris BreyerPressesprecher SOS-Kinderdörfer weltweitTel.: 0160 - 984 723 45E-Mail: boris.breyer@sos-kd.orgwww.sos-kinderdoerfer.deOriginal-Content von: SOS-Kinderdörfer weltweit e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/1658/6234644