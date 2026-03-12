ASCORE Analyse hat das aktuelle Scoring für Tierkranken- und OP-Versicherungen für Hunde, Katzen und Pferde veröffentlicht. Fazit: Die Ergebnistabelle hat sich im Vergleich zum Vorjahr nach oben verschoben - und auch gibt es eine Marktkonsolidierung bei Hunde- und Katzenversicherungen. Von ASCORE Analyse gibt es ein neues Rating für Tierkranken- und OP-Versicherungen für Hunde, Katzen und Pferde. Im Mittelpunkt stehen dabei erweiterte Antrags- und Vertragskriterien sowie eine optimierte Bewertungsmethodik ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 AssCompact