Nicht Warren Buffett oder Cathie Wood sind die besten Investoren aller Zeiten, sondern diese Anleger, die niemand auf dem Schirm hat. Diese Aktien haben die Top-Performer zuletzt gekauft. Viele Anleger glauben, dass Warren Buffett der beste Investor aller Zeiten ist - unter der Hand werden inzwischen aber immer öfter andere, ganz unbekannte Namen genannt, nämlich die von US-Politikern. Auf diese Aktien setzen die besten Anleger der Welt Denn US-Politiker ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 BÖRSE ONLINE