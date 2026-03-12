Transaktion erhöht MidOceans Beteiligung an erstklassigem australischem LNG-Projekt

Ergänzt nicht vertraglich gebundene LNG-Mengen und verbessert die Portfoliooptimierung und Marketingflexibilität

Planung künftiger Kooperationen, Prüfung weiterer Transaktionen und Möglichkeiten mit JERA in Bezug auf andere Vermögenswerte weltweit mit dem Ziel, eine künftige strategische Allianz zu schaffen

MidOcean Energy ("MidOcean"), ein von EIG gegründetes und verwaltetes Unternehmen für Flüssigerdgas (LNG), gab heute bekannt, dass es endgültige Vereinbarungen mit JERA Co., Inc. ("JERA") über den Erwerb von JERA Gorgon Pty Ltd getroffen hat, das 0,417 der Anteile von JERA am Gorgon-LNG-Projekt hält. MidOcean ist bereits am Gorgon-LNG-Projekt beteiligt, und durch diese Transaktion erhöht sich der Anteil von MidOcean an Gorgon auf 1,417 %. Der Transaktionsumfang umfasst auch den Anteil von JERA in Höhe von 0,735 am Ichthys-LNG-Projekt. Vorbehaltlich der Erfüllung der entsprechenden aufschiebenden Bedingungen werden die Anteile an Gorgon und Ichthys an MidOcean verkauft, und anschließend wird der Ichthys-Anteil vorbehaltlich der Erfüllung weiterer Bedingungen an einen bestehenden Joint-Venture-Teilnehmer am Ichthys-LNG-Projekt übertragen.

Durch die Übernahme erhöht MidOcean sein Engagement in einem von Chevron betriebenen groß angelegten, langlebigen, integrierten LNG-Projekt und stärkt damit sein Portfolio an hochwertigen Produktionsanlagen weiter.

Parallel dazu planen MidOcean und JERA eine zukünftige Zusammenarbeit und prüfen künftige Transaktionen und Möglichkeiten im Bereich LNG und angrenzender Energietransaktionen weltweit mit dem Ziel, eine strategische Allianz zu schaffen. Dies spiegelt das gemeinsame Ziel wider, ein diszipliniertes Wachstum anzustreben und zusätzliche Wertquellen entlang der gesamten LNG-Wertschöpfungskette zu erschließen.

Gorgon LNG wird von den Gasfeldern Gorgon und Jansz-Io im Carnarvon-Becken vor der Küste Westaustraliens versorgt und umfasst drei LNG-Anlagen mit einer Gesamtnennkapazität von etwa 15,6 Mtpa. Das Projekt umfasst die inländische Gasversorgung und Kondensatproduktion, unterstützt durch eine umfangreiche Offshore- und Onshore-Infrastruktur auf Barrow Island.

R. Blair Thomas, Vorsitzender von MidOcean und CEO von EIG, sagte:

"Diese Transaktion bringt MidOcean seiner Strategie näher, ein skaliertes, global diversifiziertes LNG-Unternehmen aufzubauen, das sich auf hochwertige Vermögenswerte und Gegenparteien stützt. Die Stärkung unserer Position in Gorgon verbessert die Qualität und Nachhaltigkeit unseres Portfolios und erweitert gleichzeitig unser Eigenkapitalengagement in einem der branchenweit führenden LNG-Projekte. Mit Blick auf die Zukunft versetzt uns die Zusammenarbeit mit JERA, einschließlich der Prüfung einer strategischen Allianz, in die Lage, weitere hochwertige Chancen auf disziplinierte und wiederholbare Weise zu verfolgen."

De la Rey Venter, CEO von MidOcean, sagte:

"Die Akquisition erhöht das Volumen an nicht vertraglich gebundenen Eigenkapitalanteilen und verbessert damit unsere Fähigkeit, unser Portfolio zu optimieren und Wertsteigerungen durch Rohstoffzyklen zu erzielen. Gorgon ist ein hochwertiger, Cashflow-generierender Vermögenswert mit langer Lebensdauer und starker operativer Performance. Die Vertiefung unserer Beziehung zu JERA stärkt auch unsere Fähigkeit, zukünftige Transaktionen auf dem globalen LNG-Markt zu initiieren und durchzuführen."

Ryosuke Tsugaru, Senior Managing Executive Officer und Chief Low Carbon Fuel Officer von JERA, sagte:

"Australien bleibt für JERA als vertrauenswürdiger und zuverlässiger LNG-Lieferant von strategischer Bedeutung, und wir schätzen die langjährigen Partnerschaften, die wir dort aufgebaut haben. Durch die kontinuierliche Optimierung unseres Portfolios stärken wir unsere Fähigkeit, die langfristige Energiesicherheit für Australien, Japan und die gesamte Region zu gewährleisten. JERA freut sich auf die Zusammenarbeit mit MidOcean Energy entlang der gesamten LNG-Wertschöpfungskette."

Die Parteien streben den Abschluss der Transaktion in der ersten Hälfte des Jahres 2026 an, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich der behördlichen Genehmigungen.

UBS fungierte als Finanzberater von MidOcean, White Case als Rechtsberater.

Über EIG

EIG ist ein führender institutioneller Investor im globalen Energie- und Infrastruktursektor mit einem verwalteten Vermögen von 25,4 Milliarden US-Dollar zum 31. Dezember 2025. EIG ist auf private Investitionen in Energie und energiebezogene Infrastruktur auf globaler Basis spezialisiert. In seiner 43-jährigen Geschichte hat EIG über 53,4 Milliarden US-Dollar in den Energiesektor investiert, und zwar in 425 Projekte oder Unternehmen in 44 Ländern auf sechs Kontinenten. Zu den Kunden von EIG zählen viele der führenden Pensionskassen, Versicherungsgesellschaften, Stiftungen und Staatsfonds in den USA, Asien und Europa. EIG hat seinen Hauptsitz in Washington, D.C. und Niederlassungen in Houston, London, Sydney, Rio de Janeiro, Hongkong und Seoul.

Über MidOcean Energy

MidOcean Energy, ein von EIG gegründetes und verwaltetes LNG-Unternehmen, strebt den Aufbau eines diversifizierten, widerstandsfähigen und sowohl kosten- als auch kohlenstoffeffizienten globalen LNG-Portfolios an. Das Unternehmen spiegelt EIGs Überzeugung wider, dass LNG ein entscheidendes Element eines CO2-ärmeren, wettbewerbsfähigeren sowie sichereren globalen Energiesystems darstellt. MidOcean Energy hält vielfältige LNG-Beteiligungen, darunter Gorgon LNG, Pluto LNG, QCLNG und Peru LNG. Geleitet wird das Unternehmen von De la Rey Venter, einem 27-jährigen Branchenveteranen, der verschiedene leitende Positionen innehatte, unter anderem als globaler Leiter für LNG bei Shell Plc.

Weitere Informationen finden Sie auf MidOcean Energys Website www.midoceanenergy.com oder auf EIGs Website www.eigpartners.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260311540496/de/

