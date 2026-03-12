FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Donnerstag, den 26. März





FREITAG, DEN 13. MÄRZ

TERMINE UNTERNEHMEN

08:30 DEU: Chemieverband VCI, Jahreszahlen 2025, Frankfurt/M.

DEU: Allianz, Geschäftsbericht

ITA: De Longhi, Jahreszahlen



TERMINE KONJUNKTUR

07:00 FIN: Verbraucherpreise 2/26

08:00 DEU: Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 1/26 08:00 DEU: Großhandelspreise 2/26

08:00 DEU: Insolvenzen, Dezember und Jahr 2025

08:00 GBR: Industrieproduktion 1/26

08:00 GBR: Handelsbilanz 1/26

08:00 GBR: BIP 1/26

08:00 ROU: Verbraucherpreise 2/26

08:45 FRA: Verbraucherpreise 2/26 (endgültig)

09:00 ESP: Verbrauchderpreise 2/26 (endgültig)

10:00 ITA: Industrieproduktion 1/26

10:00 POL: Verbraucherpreise 2/26

11:00 EUR: Industrieproduktion 1/26

13:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 1/26

13:30 USA: BIP Q4/25 (2. Veröffentlichung)

13:30 USA: Auftragsengang langlebiger Güter 1/26

14:00 RUS: Handelsbilanz 1/26

15:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 3/26 (vorläufig) 17:00 RUS: Verbraucherpreise 2/26



SONSTIGE TERMINE

DEU/NOR: Weltraumbahnhof und Militärübung - Kanzler Merz besucht Norwegen + 09.10 Besuch Andoya Space Port

+ 10.30 Pk Merz/Støre

+ 14.40 Besuch der Übung Cold Response zusammen mit Støre und dem kanadischen Premierminister Mark Carney + 15.25 Pk Merz/Støre/Carney



DEU: Zweiter Tag des Pilotenstreiks bei der Lufthansa



12:00 FRA: Frankreichs Präsident Macron empfängt den ukrainischen Präsidenten Selenskyj

MONTAG, DEN 16. MÄRZ

TERMINE UNTERNEHMEN

06:00 CHE: Tecan, Jahreszahlen

08:00 GBR: Standard Life, Jahreszahlen

07:15 DEU: Hypoport, Jahreszahlen (detailliert)

08:30 TWN: Foxconn Technology, Q4-Zahlen

10:30 DEU: Frankfurter Volksbank, Bilanz-Pk, Frankfurt/M. 11:00 DEU: Digitale Jahres-Pk des Geschäftsbereichs der Volkswagen Group Mobility, Braunschweig 16:00 DNK: Carlsberg, Hauptversammlung



CHE: Tecan, Capital Markets Day



TERMINE KONJUNKTUR

03:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 2/26

03:00 CHN: Industrieproduktion 2/26

10:00 BGR: Verbraucherpreise 2/26 (endgültig)

14:00 POL: Handelsbilanz 1/26

13:30 USA: Empire State Bericht 3/26

14:15 USA: Industrieproduktion 2/26

14:15 USA: Kapazitätsauslastung 2/26



SONSTIGE TERMINE

DEU: Industry Strategy Meeting (WEF), München

Eine Initiative des Weltwirtschaftsforums, um über die Entwicklungen durch die Globalisierung zu diskutieren und ihre Folgen für die weltweite Wirtschaft. Neue Strategien für Industrie und Wirtschaft - Globalization 4.0.

BEL: Treffen der EU-Außenminister, Brüssel



BEL: Treffen der EU-Energieminister, Brüssel



DIENSTAG, DEN 17. MÄRZ

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Fraport, Jahreszahlen

07:00 DEU: Springer Nature, Jahreszahlen (14.00 Analystencall) 07:30 DEU: Dermapharm, Jahreszahlen

07:30 DEU: Instone Real Estate, Jahreszahlen

09:00 DEU: Audi, Jahreszahlen

11:00 DEU: Deutscher Sparkassen- und Giroverband (DSGV), Bilanz-Pk, Frankfurt 17:45 FRA: Vinci, Februar-Umsatz

22:00 USA: Docusign, Jahreszahlen

23:00 GBR: Prudential, Jahreszahlen



DEU: Mensch und Maschinen Jahreszahlen

USA: Qualcomm, Hauptversammlung

USA: Nvidia, Investor Day



TERMINE KONJUNKTUR

10:00 ITA: Erzeugerpreise 2/26 (2. Veröffentlichung)

11:00 DEU: ZEW-Index 3/26

15:00 USA: Frühindikator 2/26

15:00 USA: Hausverkäufe 2/26



SONSTIGE TERMINE

08:00 DEU: Wirtschaftspressekonferenz 2026 von Plastics Europe Deutschland mit Analyse das zurückliegenden Geschäftsjahrs 2025, Einordnung der aktuellen Entwicklungen und Einblick in die industriepolitischen Prioritäten der Kunststofferzeuger in Deutschland

DEU: Konferenz «EUROPE 2026» von DIE ZEIT, Handelsblatt, Tagesspiegel und WirtschaftsWoche (bis 18.03.) u.a. mit Präsidentin des Europäischen Parlaments Roberta Metsola, Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU) und Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU)

DEU: Cyber-Security-Messe «SecIT by Heise» in Hannover (bis 19.3.)

MITTWOCH, DEN 18. MÄRZ

TERMINE UNTERNEHMEN

01:00 KOR: Samsung, Hauptversammlung

07:00 DEU: Aumovio, Jahreszahlen (9.30 Pk)

07:00 DEU: Hellofresh, Jahreszahlen (detailliert), Ausblick 2026 (8.30 Analystencall) 07:00 DEU: Tag Immobilien, Jahreszahlen (10.00 Analystencall) 07:30 DEU: Talanx, Jahreszahlen (detailliert) (11.00 Bilanz-Pk) 07:45 ITA: Eni, Jahreszahlen (detailliert)

08:00 AUT: Verbund AG, fJahreszahlen

09:30 HKG: Tencent, Jahreszahlen

10:00 DEU: Agravis Raiffeisen AG, Bilanz-Pressekonferenz 18:00 USA: Walt Disney, Hauptversammlung

21:00 USA: Micron, Q2-Zahlen



USA: Macy's, Q4-Zahlen

USA: General Mills, Q3-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: Handelsbilanz 2/26

11:00 EUR: Verbraucherpreise 2/26 (2. Veröffentlichung) 12:00 USA: MBA Hypothekenanträge

13:30 USA: Erzeugerpreise 2/26

15:00 USA: Auftragseingang Industrie 1/26

15:30 USA: EIA Ölbericht

19:00 USA: Zinsentscheidung (19.30 Pk)



SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Bundesgerichtshof verhandelt zu Stornoabzug bei Lebens- und Rentenversicherungen

09:30 DEU: Handelsblatt-Konferenz Bankenaufsicht 2026 (bis 19.03.)

DEU: Beginn Agrarministerkonferenz (AMK) (bis 20.03.)



DEU: Fortsetzung Konferenz «EUROPE 2026» von DIE ZEIT, Handelsblatt, Tagesspiegel und WirtschaftsWoche (bis 18.03.)

DEU: Oberlandesgericht verhandelt Klage Bundesverband Verbraucherzentralen gegen Netto

DONNERSTAG, DEN 19. MÄRZ

TERMINE UNTERNEHMEN

06:45 NOR: Equnior, Jahreszahlen

07:00 DEU: Hella, Jahreszahlen (detailliert)

07:00 DEU: Init Innovation, Jahreszahlen

07:00 DEU: Lanxess, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk, 13.00 Analystencall) 07:00 DEU: Nemetschek, Jahreszahlen (detailliert)

07:00 DEU: Vossloh, Jahreszahlen (11.00 Pk)

07:00 DEU: Procredit, Jahreszahlen

07:00 DEU: PVA Tepla, Jahreszahlen (detailliert) (9.00 Call) 07:00 DEU: Rational, Jahreszahlen (detailliert) (10.00 Bilanz-Pk, 15.00 Analystencall) 07:00 DEU: SAF-Holland, Jahreszahlen (detailliert)

07:00 DEU: Vonovia, Jahreszahlen (7.30 Pk)

07:00 CHE: Docmorris, Jahreszahlen (detailliert)

07:10 DEU: Elmos Semiconductor, Jahreszahlen (detailliert) 07:30 DEU: SGL, Jahreszahlen

07:30 DEU: Ottobock, Jahreszahlen (detailliert)

07:30 DEU: United Internet, Jahreszahlen (11.00 Bilanz-Pk, 14.30 Analystencall) 07:30 DEU: Ionos, Jahreszahlen (9.00 Analystencall)

07:30 DEU: 1&1, Jahreszahlen

10:00 DEU: ZF Friedrichshafen, Bilanz-Pk

10:00 DEU: NordLB, Jahreszahlen

10:00 CHE: ABB, Hauptversammlung

21:00 USA: Fedex, Q3-Zahlen



CHE: Givaudan, Hauptversammlung

DEU: Villeroy & Boch, Jahreszahlen

DEU: Continental, Geschäftsbericht

DEU: Knorr-Bremse, Jahreszahlen (detailliert) und Geschäftsbericht DEU: Exasol, Jahreszahlen

DEU: OHB, Jahreszahlen

DEU: Paul Hartmann, Jahreszahlen

DEU: Fair Value REIT, Jahreszahlen

DEU: DMG Mori, Jahreszahlen

DEU: Carl Zeiss Meditec, Capital Markets Day

DEU: Merkur Privatbank, Jahreszahlen

DEU: Demire, Jahreszahlen

GBR: Accenture, Q2-Zahlen

ITA: Eni, Kapitalmarkttag und Strategie 2026-2029

ITA: Enel, Jahreszahlen (detailliert)



TERMINE KONJUNKTUR

08:00 GBR: Arbeitsmarktdaten 1/26

09:30 SWE: Zentralbank, Zinsentscheid

09:30 CHE: SNB, Zinsentscheid

11:00 EUR: Arbeitskosten Q4/25

13:00 GBR: BoE, Zinsentscheid

13:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe

13:30 USA: Philadelphia Fed Business Outlook 3/26

14:15 EUR: EZB-Zinsentscheidung (14.45 Pk)

15:00 USA: Großhandel, Lagerbestände und Umsatz 1/26

15:00 USA: Neubauverkäufe 1/26



SONSTIGE TERMINE

09:30 LUX: Schlussanträge am EuGH zu Streit um unerlaubte Sportwetten

BEL: EU-Gipfel (bis 20.3.26)



FREITAG, DEN 20. MÄRZ

TERMINE UNTERNEHMEN

06:00 DEU: Krones, Jahreszahlen (detailliert) und Geschäftsbericht 07:00 DEU: Fuchs, Jahreszahlen

07:30 DEU: Bechtle, Jahreszahlen (detailliert)



DEU: Deutsche Real Estate, Jahreszahlen

DEU: Ludwig Beck am Rathauseck, Jahreszahlen

DEU: Max Automation, Jahreszahlen

DEU: Quirin Privatbank, Jahreszahlen

DEU: Tradegate AG, Jahreszahlen

DEU: Westag, Jahreszahlen

USA: Carnival, Q1-Zahlen

USA: Warner Bros Discovery, außerordentliche Hauptversammlung

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Erzeugerpreise 2/26

08:00 GBR: Nettoverschuldung Staatssektor

08:45 FRA: Löhne Q4/25

10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 1/26

10:00 ITA: Handelsbilanz 1/26

11:00 EUR: Handelsbilanz 1/26



SONSTIGE TERMINE

DEU: Fortsetzung und Pk zum Abschluss der Frühjahrs-Agrarministerkonferenz

BEL: EU-Gipfel (Ende)



HINWEIS

JPN: Feiertag, Börse geschlossen



MONTAG, DEN 23. MÄRZ

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Salzgitter, Jahreszahlen (detailliert) (10.00 Pk) DEU: Deutsche Pfandbriefbank, Geschäftsbericht

DEU: Pro DV, Jahreszahlen

DEU: q.beyond, Investorenkonferenz zu Strategie 2028



TERMINE KONJUNKTUR

10:00 ESP: Handelsbilanz 1/26

13:30 USA: Chicago Fed Nat Activity Index 2/26

15:00 USA: Bauinvestitionen 1/26

16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 3/26



SONSTIGE TERMINE

11:00 DEU: Bundesgerichtshof entscheidet über Klimaklagen für Verbrenner-Aus bei BMW und Mercedes

DEU: Beginn Munich Space Summit 2026 (bis 27.03.)



DIENSTAG, DEN 24. MÄRZ

TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 DEU: Drägerwerk, Jahreszahlen

08:00 GBR: Kingfisher, Jahreszahlen

08:00 GBR: Bellway, Halbjahreszahlen

10:00 SWE: Skandinaviska Enskilda Banken, Hauptversammlung 10:00 DEU: Bilanz-Pk der bayerischen Volksbanken und Raiffeisenbanken, München

TERMINE KONJUNKTUR

00:30 JPN: Verbraucherpreise 2/26

01:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 3/26 (1. Veröffentlichung) 06:00 EUR: Acea, Kfz-Erstzulassungen 2/26

07:00 FIN: Erzeugerpreise 2/26

07:00 FIN: Arbeitslosenquote 2/26

09:15 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 3/26 (1. Veröffentlichung) 09:30 DEU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 3/26 (1. Veröffentlichung) 10:00 POL: Arbeitslosenquote 2/26

10:00 EUR: HCOB PMI Verabeitendes Gewerbe und Dienste 3/36 (1. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 3/26 (1. Veröffentlichung) 14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid

14:30 USA: Lohnstückkosten Q4/26 (endgültig)

14:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 3/26 (1. Veröffentlichung) 15:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 3/26



SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Online-Diskussionsveranstaltung zu einer Studie zur Preisbildung beim öffentlichen Laden von Elektroautos

DEU: Dritte Tarifrunde auf Bundesebene für die 585.000 Beschäftigten der Chemie- und Pharmaindustrie

DEU: Munich Space Summit 2026 (bis 27.03.)



MITTWOCH, DEN 25. MÄRZ

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Jenoptik, Jahreszahlen

07:00 DEU: Hornbach, Q4-Umsatz

09:00 DEU: EnBW, Geschäftsbericht 2025

10:00 DEU: Jahrespressekonferenz Otto, Hamburg

10:00 SWE: Svenska Handelsbanken, Hauptversammlung

10:30 DEU: Boehringer Ingelheim, Jahres-Pk und Ausblick auf 2026, Ingelheim 12:00 ESP: Enagas, Hauptversammlung

13:30 CHE: Swisscom, Hauptversammlung

15:00 DNK: A.P. Moller-Maersk, Hauptversammlung

16:00 SWE: Electrolux, Hauptversammlung

18:00 USA: Starbucks, Hauptversammlung



DEU: Commerzbank, Geschäftsbericht 2025



TERMINE KONJUNKTUR

06:00 JPN: CI-Index: Frühindikatoren 1/26 (endgültig)

07:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 2/26 (endgültig)

08:00 GBR: Verbraucherpreise 2/26

08:00 SWE: Erzeugerpreise 2/26

09:00 SWE: Wirtschaftstendenz 3/26

09:00 SWE: Verbrauchervertrauen 3/26

09:00 ESP: Erzeugerpreise 2/26

10:00 DEU: ifo-Geschäftsklima 3/26

13:30 USA: Im- und Exportpreise 2/26

13:30 USA: Leistungsbilanz Q4/25

15:00 BEL: Geschäftsklima 3/26

17:0 RUS: Industrieproduktion 2/26



SONSTIGE TERMINE

09:30 DEU: Konferenz: «The ECB and Its Watchers», Frankfurt/M. Mit einer Rede der Präsidentin der Europäische Zentralbank (EZB), Christine Lagarde

DEU: Munich Space Summit 2026 (bis 27.03.)



DONNERSTAG, DEN 26. MÄRZ

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Cewe Stiftung, Jahreszahlen

07:00 DEU: SMA Solar, Jahreszahlen

07:00 DEU: Wacker Neuson, Jahreszahlen

07:00 DEU: Eckert & Ziegler, Jahreszahlen (detailliert) 07:25 DEU: Medios, Jahreszahlen

07:30 DEU: Delivery Hero, Jahreszahlen

07:30 DEU: Deutz, Jahreszahlen

07:30 DEU: SFC Energy, Jahreszahlen

07:30 DEU: ProSiebenSat.1, Jahreszahlen

07:30 DEU: CTS Eventim, Jahreszahlen

07:30 DEU: Hapag-Lloyd, Jahreszahlen

08:00 DEU: PNE, Jahreszahlen

08:00 DEU: Jost Werke, Jahreszahlen

08:00 DEU: Cancom, Jahreszahlen

08:00 GBR: Next, Jahreszahlen

08:00 SWE: Hennes & Mauritz, Q1-Zahlen

09:00 DEU: KSB, Jahreszahlen

09:00 DEU: Bilanz-Pk B. Braun, Melsungen

10:00 DEU: Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), Bilanz-Pk (online) 10:00 DEU: Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba), Bilanz-Pk (Präsenz und digital) 10:00 DEU: Carl Zeiss Meditec, Hauptversammlung

10:30 AUT: Andritz, Hauptversammlung

11:00 DEU: Rhön-Klinikum, Bilanz-Pk, Bad Neustadt/Saale 11:00 ESP: CaixaBank, Hauptversammlung

12:00 DEU: Sartorius, Hauptversammlung

12:00 ESP: Enagas, Hauptversammlung

14:00 DNK: Novo Nordisk, Hauptversammlung

15:00 DNK: Danske Bank, Hauptversammlung

16:30 ESP: Banco Santander, Hauptversammlung

18:00 DEU: flatexDEGIRO, Jahreszahlen

20:00 USA: Ciena Corporation, Hauptversammlung



DEU: Porsche Automobil Holding, Jahreszahlen

DEU: Bertelsmann SE & Co. KGaA, Jahreszahlen, Gütersloh DEU: Deutsche Bahn, Jahreszahlen, Berlin

GBR: 3i Group, Capital Markets Day



TERMINE KONJUNKTUR

06:30 NLD: BIP Q4/25 (2. Veröffentlichung)

08:00 SWE: Handelsbilanz 2/26

08:00 DEU: GfK-Verbrauchervertrauen 4/26

08:45 FRA: Geschäftslima 3/26

08:45 FRA: Produzentenvertrauen 3/26

08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 3/26

09:00 ESP: BIP Q4/25 (2. Veröffentlichung)

10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 3/26

10:00 ITA: Economic Sentiment 3/26

10:00 ITA: Produzentenvertrauen 3/26

10:00 EUR: Geldmenge M3 2/26

10:00 NOR: Zentralbank, Zinsentscheid

13:30 USA. Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)



SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Online-Pk zur Konjunkturprognose 2026/27 des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der Hans-Böckler-Stiftung, Düsseldorf

13:00 DEU: Wohnungsbau-Tag 2026 u.a. mit Bundesbauministerin Verena Hubertz (SPD), Berlin

CMR: WTO-Ministerkonferenz, Yaounde

++ EU-Handelsministertreffen am Rande der WTO-Ministerkonferenz in Kamerun

FRA: Außenminister-Treffen der G7 in Frankreich geplant, Vaux-de-Cernay

