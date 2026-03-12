© Foto: DALL*EDer BitMEX-Gründer bleibt kurzfristig skeptisch. Sollte der Iran-Krieg eskalieren, könnten laut Arthur Hayes Aktienverkäufe den Kryptomarkt mitreißen - und Bitcoin unter 60.000 US-Dollar drücken.Der BitMEX-Mitgründer und Maelstrom-CIO Arthur Hayes zeigt sich kurzfristig skeptisch gegenüber Bitcoin. Im Podcast Coin Stories erklärte der bekannte Krypto-Investor, dass er aktuell keinen neuen US-Dollar in die Kryptowährung investieren würde. "Wenn ich jetzt 1 US-Dollar zu investieren hätte, würde ich ihn dann in Bitcoin stecken?", fragte Hayes im Gespräch mit Journalistin Natalie Brunell. "Nein, ich würde warten." Der Grund für seine Zurückhaltung ist vor allem die geopolitische Lage. Sollte …Den vollständigen Artikel lesen
