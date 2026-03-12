DJ MÄRKTE USA/Wall Street im Klammergriff des Ölpreises

DOW JONES--Erneut kräftig zulegende Ölpreise sorgen am Donnerstag an der Wall Street für deutliche Abgaben. Öl der Sorte Brent notiert wieder knapp über der Marke von 100 Dollar je Barrel - trotz der Entscheidung der Internationalen Energieagentur (IEA), eine Rekordmenge aus den Notreserven freizugeben, um die Preise zu senken. Preitreibend für Rohöl sind neue Angriffen des Iran auf die Ölinfrastruktur der Nachbarländer. Zudem passierten weiterhin kaum noch Tanker die wichtige Seestraße von Hormus - der Iran soll offenbar damit begonnen haben, diese zu verminen. Dazu droht Teheran nun auch mit einer Sperre der Passage durch das Rote Meer mit Unterstützung der Huthi-Miliz im Jemen. Gegen Mittag verliert der Dow-Jones-Index 1,2 Prozent auf 46.874 Punkte, S&P-500 und Nasdaq-Composite büßen 1,0 bzw. 1,4 Prozent ein.

Laut US-Energieminister Chris Wright ist die US-Marine derzeit noch nicht in der Lage, Tanker durch die Straße von Hormus zu eskortieren. "Solange die Engpässe rund um die Straße von Hormus anhalten, werden die Ölpreise hoch bleiben, was das Risiko erhöht, dass der Konflikt Auswirkungen auf die Wirtschaft hat", erläutert Marktstratege Paul Hickey von Bespoke Investment Group. Die Ölpreise legen um bis zu 8,5 Prozent zu. Laut Julius Bär haben Angriffe auf im Persischen Golf ankernde Schiffe teilweise zugenommen. Die Ölpreisanstieg spiegele weitgehend die Unsicherheit der Lage wider und preise eine große Risikoprämie ein, die zu den in den Preisen enthaltenen teureren Logistikkosten hinzukomme.

Steigende Ölpreise befeuern die Inflationssorgen - in der Folge steigen am Anleihemarkt die Renditen weiter. Für zehnjährige US-Staatsanleihen steigt diese um 4 Basispunkte auf 4,25 Prozent. Die anhaltend hohen Energiepreise schmälerten die Erwartungen baldiger Zinssenkungen, heißt es. Die US-Konjunkturdaten setzen vor dem Hintergrund des Nahostkrieges erneut keine Impulse, zumal die Daten Zinssenkungen nicht völlig im Wege stünden. Solche Überlegungen spielen angesichts der Inflationsängste aber keine Rolle. Auch für den "sicheren Hafen" Dollar geht es weiter nach oben - der Dollar-Index gewinnt 0,4 Prozent. Der Goldpreis gibt 0,8 Prozent nach, belastet durch den festeren Dollar und weiter steigende Marktzinsen.

Der Finanzsektor im S&P-500 verliert 0,8 Prozent. Am Markt machten Meldungen über Marktturbulenzen bei privaten Kreditfonds die Runde. Morgan Stanley büßen 3,9 Prozent ein und JP Morgan 1,9 Prozent. Nvidia reduzieren sich um 0,7 Prozent. Einer der Hauptkunden des Chipherstellers, Meta Platforms, hat vier neue Generationen seiner maßgeschneiderten Chips für künstliche Intelligenz (KI) angekündigt. Die Meta-Aktie verliert 2 Prozent. UiPath büßen 6,3 Prozent ein. Das Automatisierungssoftware-Unternehmen hat für das vierte Geschäftsquartal Zuwächse bei Umsatz und Gewinn gemeldet, aber für das Gesamtjahr eine Verlangsamung des Umsatzwachstums in Aussicht gestellt.

Firefly Aerospace schießen um 17,6 Prozent nach oben. Das Raumfahrtunternehmen meldet einen erfolgreichen Start seiner Mission Alpha Flight 7. Mit der Aussicht auf steigende Preise legen Mosaic und CF Industries um 8,8 und 13,4 Prozent zu. Durch den gestörten Schiffsverkehr wird Dünger knapp. Bumble haussieren um 31,5 Prozent - die Dating-App schnitt besser als erwartet ab.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag DJIA 46.874,14 -1,2 -543,13 47.417,27 S&P-500 6.705,29 -1,0 -70,51 6.775,80 NASDAQ Comp 22.408,35 -1,4 -307,79 22.716,14 NASDAQ 100 24.650,77 -1,3 -314,24 24.965,01 US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief 2 Jahre 3,71 +0,08 3,72 3,64 5 Jahre 3,84 +0,06 3,85 3,78 10 Jahre 4,25 +0,04 4,26 4,21 DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mi, 17:08 EUR/USD 1,1522 -0,4 -0,0044 1,1566 1,1565 EUR/JPY 183,44 -0,2 -0,4100 183,85 183,7000 EUR/CHF 0,9037 +0,1 0,0011 0,9026 0,9029 EUR/GBP 0,863 +0,1 0,0006 0,8624 0,8630 USD/JPY 159,19 +0,2 0,2500 158,94 158,8400 GBP/USD 1,3348 -0,5 -0,0063 1,3411 1,3396 USD/CNY 6,8689 +0,1 0,0034 6,8655 6,8655 USD/CNH 6,8804 +0,1 0,0049 6,8755 6,8771 AUS/USD 0,7087 -0,9 -0,0064 0,7151 0,7147 Bitcoin/USD 70.339,92 -0,4 -306,67 70.646,59 70.360,95 ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag WTI/Nymex 94,69 +8,5 7,44 87,25 Brent/ICE 99,22 +7,9 7,24 91,98 Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Gold 5.131,98 -0,8 -43,47 5.175,45 Silber 85,27 -0,6 -0,52 85,79 Platin 2.148,71 -0,9 -20,30 2.169,01 ===

