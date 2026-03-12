Anzeige
Mehr »
Donnerstag, 12.03.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Dieser 37-Mio.-€-Goldentwickler sitzt auf einem möglichen $2-Milliarden-Projekt!!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A40LEK | ISIN: US22890A3023 | Ticker-Symbol:
NASDAQ
12.03.26 | 18:06
0,938 US-Dollar
+16,20 % +0,131
Branche
IT-Dienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
EIGHTCO HOLDINGS INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
EIGHTCO HOLDINGS INC 5-Tage-Chart
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
BITMINE IMMERSION TECHNOLOGIES
BITMINE IMMERSION TECHNOLOGIES INC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
BITMINE IMMERSION TECHNOLOGIES INC18,000-1,10 %
EIGHTCO HOLDINGS INC0,938+16,20 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.