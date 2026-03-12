EQS-News: Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) / Schlagwort(e): Miscellaneous

ORBS tätigt strategische Investitionen in kategorieprägende Unternehmen, darunter OpenAI und Beast Industries Tom Lee, Chairman von Bitmine (NYSE: BMNR), wird Mitglied des Board of Directors, um die langfristige Investitionsstrategie von ORBS zu unterstützen ARK Invest tritt ORBS als Partner bei und bietet strategische Beratung und Informationen über den privaten Markt; Zusage von 25 Millionen USD für ORBS Brett Winton, Chief Futurist bei ARK Invest, wird dem Board of Directors von ORBS als Berater zur Seite stehen Payward, die Muttergesellschaft der globalen Krypto-Plattform Kraken, sagt ORBS 25 Millionen USD zu Das Unternehmen wird von einer Gruppe strategischer und institutioneller Investoren unterstützt: Bitmine Immersion Technologies (BMNR), MOZAYYX, ARK Invest, Payward, World Foundation, Coinfund, Discovery Capital Management, FalconX, Pantera, GSR, und andere mehr EASTON, Pa., 12. März 2026 /PRNewswire/ -- Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) ("ORBS" oder das "Unternehmen") gab heute neue Finanzierungszusagen in Höhe von 125 Millionen USD bekannt, angeführt von 75 Millionen Dollar von Bitmine (NYSE: BMNR) und einer Zusage von mindestens 25 Millionen USD von ARK Invest. Payward, die Muttergesellschaft der globalen Kryptoplattform Kraken, hat ebenfalls 25 Millionen USD für ORBS bereitgestellt. Das Kapital ermöglicht ORBS die Ausweitung seiner Investitionen in Technologien, die die nächste Generation künstlicher Intelligenz, der Blockchain-Infrastruktur und globaler digitaler Verbraucherplattformen prägen. ORBS gab außerdem den Abschluss seiner ersten strategischen Investitionen in Höhe von 50 Millionen USD in OpenAI und 25 Millionen USD in MrBeast und Beast Industries bekannt. Mit diesen Investitionen positioniert sich ORBS als Drehscheibe im Zentrum der wichtigsten KI-Technologien und der Erstellung von Inhalten und erweitert sein Portfolio um Beteiligungen an weltweit führenden Innovatoren. Das Unternehmen hält weiterhin Worldcoin, das von Sam Altman mitbegründet wurde, und Ethereum, da es langfristig an das ERC-20-Protokoll glaubt. Das Unternehmen hat Tom Lee, den Chairman von Bitmine, in das Board of Directors von ORBS berufen. Brett Winton, Chief Futurist bei ARK Invest, wird das Board of Directors von ORBS in beratender Funktion unterstützen. Dan Ives wird als Chairman von ORBS zurücktreten. "Bitmine hat in ORBS investiert, weil wir glauben, dass dieses Unternehmen im Zentrum einiger der wichtigsten zukünftigen Bedürfnisse und Entwicklungen der KI steht", sagte Tom Lee, Chairman von Bitmine und neu ernannter unabhängiger Director von ORBS. "Für mich gibt es eine enorme Synergie zwischen Proof of Human (Worldcoin), den OpenAI-Grundmodellen und der Verbindung mit dem größten Content Creator der Welt, MrBeast. Und das ARK-Investmentteam, das für seine Pionierarbeit bei der Identifizierung exponentieller Chancen bekannt ist, treibt die Synergie und Innovation in diesem Unternehmen weiter voran." World wurde entwickelt, um das kritische Problem der Unterscheidung zwischen echten Menschen und Bots im Zeitalter der KI zu lösen. Zur Entstehung von World sagte Sam Altman: "Wir brauchten eine Möglichkeit zur Identifizierung und Authentifizierung von Menschen im Zeitalter der Artificial General Intelligence (AGI). Wir brauchten eine Möglichkeit, um zu wissen, welche Inhalte von einem Menschen oder einer KI erstellt wurden. Wir wollten sicherstellen, dass der Mensch in einer Welt, in der das Internet viele KI-gesteuerte Inhalte haben wird, etwas Besonderes bleibt und im Mittelpunkt steht. Wir wollten eine Möglichkeit finden, wie wir den Zugang zu diesen Systemen verteilen können." "ORBS unternimmt eine einzigartige Initiative an der Schnittstelle von KI, Blockchain und kreativen Plattformen", sagt Cathie Wood, Gründerin, CEO und CIO von ARK Invest. "Bei ARK Invest konzentrieren wir uns auf Technologien, die das Potenzial haben, die Weltwirtschaft zu verändern. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ORBS, um deren Strategie bei der Skalierung dieser Technologien im kommenden Jahrzehnt zu unterstützen." "Technologische Revolutionen folgen in der Regel einer Potenzgesetz-Dynamik: eine kleine Anzahl von Plattformen übernimmt einen unverhältnismäßig großen Anteil des Wertes. ORBS positioniert sich an der Schnittstelle dreier sich ergänzender Netzwerke: KI, kryptografische Infrastruktur und globale digitale Distribution", sagte Arjun Sethi, Co-CEO von Kraken und Payward. "Kapital, das bei dieser Konvergenz eingesetzt wird, hat das Potenzial, nicht-linear zu skalieren, und wir freuen uns, eine Strategie zu unterstützen, die diese Asymmetrie ausnutzt." INFORMATIONEN ZU EIGHTCO HOLDINGS INC.

Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) erweitert sein Engagement und erwirbt Anteile an dem führenden KI-Modell OpenAI sowie an den führenden Content Creatorn MrBeast und Beast Industries. Durch strategische Investitionen und Partnerschaften befindet sich ORBS an der Schnittstelle von Blockchain-Infrastruktur, künstlicher Intelligenz und Verbraucherplattformen der nächsten Generation. Das Unternehmen konzentriert sich auf den Aufbau eines langfristigen Shareholder Value, indem es sein Kapital auf die transformativen Technologien ausrichtet, die die Zukunft der Menschheit gestalten. Weitere Einzelheiten finden Sie auf X:

https://x.com/iamhuman_orbs INFORMATIONEN ZU BITMINE

Bitmine (NYSE AMERICAN: BMNR) ist ein Bitcoin-Miner mit Sitz in den USA. Das Unternehmen setzt sein überschüssiges Kapital ein, um das weltweit führende Ethereum-Treasury-Unternehmen zu werden und eine innovative Strategie für digitale Vermögenswerte für institutionelle Investoren und öffentliche Marktteilnehmer umzusetzen. Geleitet von seiner Philosophie der "Alchemie der 5 %" setzt das Unternehmen auf ETH als primäre Reservewährung und nutzt dabei native Aktivitäten auf Protokollebene, darunter Staking und dezentrale Finanzmechanismen. Das Unternehmen wird im ersten Quartal 2026 MAVAN (Made-in America VAlidator Network) einführen, eine spezielle Staking-Infrastruktur für Bitmine-Assets. Weitere Einzelheiten finden Sie auf X:

https://x.com/bitmnr

https://x.com/fundstrat INFORMATIONEN ZU BEAST INDUSTRIES

Beast Industries ist ein vielseitiges Unternehmen für Unterhaltung, Konsumgüter und CPG, das von dem YouTube-Creator, Unternehmer und Philanthropen Jimmy Donaldson, besser bekannt als MrBeast, gegründet wurde und geleitet wird. MrBeast ist ein globales Unterhaltungsunternehmen und der meist abonnierte YouTube-Kanal der Welt mit über 450 Millionen Abonnenten und über 5 Milliarden monatlichen Aufrufen aller Kanäle. Donaldson, der als Nummer 1 auf der Forbes-Liste der Top-Creators (2023) anerkannt ist und auf den Listen TIME 100 und TIME100 Climate vertreten ist, hat Beast Industries zu einer Plattform ausgebaut, die bahnbrechende Inhalte, rekordverdächtige Wettbewerbsformate und einige der am schnellsten wachsenden CPG-Produkteinführungen der Geschichte umfasst, darunter die Snackmarke Feastables. Das Unternehmen erzielt außerdem durch Initiativen wie TeamTrees, TeamSeas, TeamWater und Beast Philanthropy, einer gemeinnützigen Organisation gemäß 501(c)(3), die weltweit über 20 Millionen kostenlose Mahlzeiten bereitgestellt und wichtige Infrastrukturprojekte finanziert hat, eine große soziale Wirkung. Im Kern verbindet Beast Industries Unterhaltung, Innovation und Sinnhaftigkeit, um kulturell relevante IP, marktführende Produkte und dauerhafte Veränderungen zu schaffen. INFORMATIONEN ZU PAYWARD

Payward, Inc. ist eine einheitliche Finanzinfrastrukturplattform, die eine Reihe von Produkten zur Förderung eines offenen, globalen Finanzsystems bereitstellt. Payward basiert auf einer einheitlichen Architektur und ermöglicht es Kundinnen und Kunden, ohne Reibungsverluste oder Fragmentierung über verschiedene Anlageklassen hinweg zu halten, zu handeln, zu verdienen, zu bezahlen und zu investieren. Im Kern stellt Payward die Infrastruktur für Kraken und eine wachsende Zahl von speziell entwickelten Produkten wie NinjaTrader, Breakout, xStocks und CF Benchmarks bereit. Payward trennt Infrastruktur und Produktdarstellung. Jede Produktoberfläche ist für ein bestimmtes Kundensegment, ein bestimmtes Regelwerk und einen bestimmten Anwendungsfall konzipiert, basiert aber auf derselben globalen Grundlage: Ein globaler Liquiditätspool

Eine einheitliche Risiko- und Margenmaschine

Ein Sicherheiten- und Abrechnungssystem

Ein Rahmen für die Einhaltung von Vorschriften und die Erteilung von Lizenzen Diese gemeinsame Architektur ermöglicht es Payward, effizient zu skalieren, neue Produkte zu niedrigen Grenzkosten auf den Markt zu bringen und verschiedene globale Märkte zu bedienen, während gleichzeitig ein konsistentes Risikomanagement, aufsichtsrechtliche Integrität und betriebliche Widerstandsfähigkeit gewährleistet werden. Weitere Informationen über Payward finden Sie unter www.payward.com . Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die keine historischen Fakten darstellen, können als zukunftsgerichtete Aussagen angesehen werden. Begriffe wie "plant", "erwartet", "wird", "geht davon aus", "fortsetzen", "ausbauen", "vorantreiben", "entwickeln", "glaubt", "Leitlinie", "Ziel", "könnte", "bleiben", "projizieren", "Ausblick", "beabsichtigen", "schätzen", "könnte", "sollte" und andere Wörter und Begriffe mit ähnlicher Bedeutung und Ausdrucksweise sollen zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen, obwohl nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen solche Begriffe enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Überzeugungen und Annahmen des Managements, die Risiken und Unsicherheiten unterliegen und keine Garantie für zukünftige Leistungen darstellen. Die tatsächlichen Ergebnisse können infolge verschiedener Faktoren erheblich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht werden. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: die Unfähigkeit des Unternehmens, das Management oder den Betrieb privater Unternehmen zu leiten, bei denen das Unternehmen kein Mehrheitsaktionär ist; das Risiko von Verlusten oder Abschlägen bei den strategischen Investitionen des Unternehmens; die Fähigkeit des Unternehmens, die Anforderungen der Nasdaq für eine fortgesetzte Börsennotierung zu erfüllen; unerwartete Kosten, Gebühren oder Ausgaben, die die Kapitalressourcen des Unternehmens verringern oder den Kapitaleinsatz anderweitig verzögern; die Unfähigkeit, angemessenes Kapital zur Finanzierung oder Skalierung seiner Geschäftstätigkeit oder seiner strategischen Investitionen zu beschaffen; regulatorische Änderungen, künftige Gesetze und Vorschriften, die sich negativ auf die Einführung digitaler Vermögenswerte oder künstlicher Intelligenz auswirken; sich ändernde öffentliche und staatliche Positionen zu digitalen Vermögenswerten oder mit künstlicher Intelligenz verbundenen Branchen. Angesichts dieser Risiken und Ungewissheiten wird darauf hingewiesen, dass Sie sich nicht übermäßig auf solche zukunftsgerichteten Aussagen verlassen sollten. Eine Erörterung weiterer Risiken und Ungewissheiten sowie anderer wichtiger Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von Eightco von den hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, finden Sie in den von Eightco bei der Securities and Exchange Commission (SEC") eingereichten Unterlagen, einschließlich der Risikofaktoren und anderer Angaben im Jahresbericht des Unternehmens auf Formblatt 10-K, der am 15. April 2025 bei der SEC eingereicht wurde, sowie in späteren öffentlich zugänglichen SEC-Unterlagen. Alle Informationen in dieser Pressemitteilung entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung, und Eightco übernimmt keine Verpflichtung, diese Informationen zu aktualisieren oder die Ergebnisse etwaiger Überarbeitungen solcher Aussagen öffentlich bekannt zu geben, um zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2766918/eight_holdings_LOGO.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/eightco-nasdaq-orbs-sichert-sich-125-millionen-usd-an-institutionellen-zusagen-angefuhrt-von-von-bitmine-nyse-bmnr-cathie-woods-ark-invest-und-payward-um-in-technologie-der-nachsten-generation-zu-expandieren-302712601.html



