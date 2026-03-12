© Foto: JOHN ANGELILLO - newscomHedgefonds haben sich laut Goldman Sachs ungewöhnlich stark gegen fallende Kurse abgesichert. Kommt plötzlich eine positive Iran-Meldung, könnten diese Positionen aufgelöst werden - und eine schnelle Rallye auslösen.Die Positionierung großer Investoren könnte laut Goldman Sachs den Weg für eine überraschend starke Aktienrallye ebnen - vorausgesetzt, der Konflikt zwischen den USA und dem Iran entspannt sich. Besonders auffällig sei derzeit, wie stark sich Investoren gegen fallende Kurse abgesichert haben. Nach Daten des Prime-Brokerage-Teams der US-Bank befinden sich Short-Positionen auf makroökonomische Produkte wie ETFs oder Index-Futures auf dem höchsten Stand seit September 2022. …Den vollständigen Artikel lesen
